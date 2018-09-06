Джикия: «Мне был близок «Локомотив» – я был в его структуре и провел там 10 лет своей жизни»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия в детстве поддерживал «Локомотив», так как занимался в школе железнодорожников.

– Вы выросли в Балашихе – можно сказать, почти в Москве. И когда были мальчишкой «Спартак» уже не являлся командой, которая всех подряд обыгрывала. Болели за кого-то в тот период?

– Осознанный возраст, когда я уже чуть-чуть в футболе понимал – это уже когда сам занимался в школе «Локомотива». В 14-15 лет ходил на их матчи «Локомотива», смотрел, как они играют. И в Лиге чемпионов, и в чемпионате. Нам давали билеты, и мы с удовольствием ходили. Как сейчас помню, «Локомотив» 3:0 «Интер» обыграл дома в Лиге чемпионов.

– Вы при этом не болельщик?

– Нет, не скажу, что я как-то сильно болел. Когда давали билеты, с удовольствием ходил на матчи «Локомотива» и переживал за них. Даже были моменты, когда мы подавали мячи, обслуживали игры. Понятное дело, что мне был близок «Локомотив» – я был в его структуре и провел там 10 лет своей жизни. Но не скажу, что был каким-то фанатом.

– Кумиры в том составе «Локомотива» были?

– Конечно, я с открытым ртом смотрел на того же Лоськова. Тогда в «Локомотиве» в защите еще играл Игнашевич, и очень хорошо играл. У них был нападающий Ашветия, Овчинников на воротах, Пашинин, Сенников. Пашинин вообще вскоре моим тренером стал.