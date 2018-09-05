Жиго прооперирован после травмы крестообразных связок. Он восстановится через полгода

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго перенес операцию после травмы крестообразных связок. Она проходила в Риме.

«Профессор Пьер-Паоло Мариани сделал нашему футболисту пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска. Если в ходе реабилитации не возникнет осложнений, Жиго сможет вернуться в строй через шесть месяцев», – сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Жиго получил травму в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).