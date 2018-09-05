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    Жиго прооперирован после травмы крестообразных связок. Он восстановится через полгода

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго перенес операцию после травмы крестообразных связок. Она проходила в Риме.

    «Профессор Пьер-Паоло Мариани сделал нашему футболисту пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска. Если в ходе реабилитации не возникнет осложнений, Жиго сможет вернуться в строй через шесть месяцев», – сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

    Жиго получил травму в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

    Источник: ФК «Спартак»

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    05.09.2018 19:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +63

      Maksk22182 6 сентября 2018, 08:18

      Я конечно в восторге от жиго, но пусть теперь кутепов шансом пользуется

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 23:04

      Терпенья ,мужества и здоровья Самуэль.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 сентября 2018, 22:02

      Мариани известный специалист оперирующий на крестах. Жиго скорейшего выздоровления и реабилитации.

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 сентября 2018, 21:44

      Здоровья Самуэль.
      Очень ждём.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 5 сентября 2018, 21:39

      Полгода... офигеть как долго((( Только-только стало спокойнее и надежнее в обороне... Здоровья, Самуэль, ждем возвращения!

      11
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 5 сентября 2018, 21:07

      У Спартака есть игроки, которые смогут заменить Жиго на время его восстановления.
      Желаем Жиго скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ и возвращения в спартаковский строй!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 сентября 2018, 20:55

      Редкая невезуха.
      Поправляйся парень..

      4
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 5 сентября 2018, 20:46

      Всё будет хорошо! Набирайся сил и восстанавливайся спокойно.

      10
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 5 сентября 2018, 20:39

      Очень обидная и досадная травма!!!Скорейшего выздоровления!!!

      8
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 5 сентября 2018, 20:38

      Здоровья,очень нужен команде!

      9
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