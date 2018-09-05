Кэррик написал автобиографию. Все сборы от нее пойдут на благотворительность

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик презентовал обложку своей автобиографии.
«Рад поделиться с вами обложкой моей автобиографии – «Между линиями». Она выходит 18 октября.
Вся прибыль от продажи книги будет передана в мой благотворительный фонд на помощь детям», – написал Кэррик в твиттере.
37-летний Кэррик завершил карьеру игрока в мае этого года, после чего вошел в тренерский штаб Жозе Моуринью в «МЮ».
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Источник: Twitter