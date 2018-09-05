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    Кэррик написал автобиографию. Все сборы от нее пойдут на благотворительность

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик презентовал обложку своей автобиографии.

    «Рад поделиться с вами обложкой моей автобиографии – «Между линиями». Она выходит 18 октября.

    Вся прибыль от продажи книги будет передана в мой благотворительный фонд на помощь детям», – написал Кэррик в твиттере.

    37-летний Кэррик завершил карьеру игрока в мае этого года, после чего вошел в тренерский штаб Жозе Моуринью в «МЮ».

    Источник: Twitter

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    05.09.2018 06:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT 5 сентября 2018, 07:32

      Никогда не болел за "МЮ", но биографию САФа прочитал с удовольствием. И эту прочту по-любому

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 сентября 2018, 07:09

      ого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 5 сентября 2018, 06:53

      Книга на 5 страниц.

      -1
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