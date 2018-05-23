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    Кэррик войдет в тренерский штаб Моуринью в «МЮ»

    У главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью могут появиться новые помощники в следующем сезоне, сообщает Daily Record.

    Одним из них может стать 36-летний полузащитник команды Майкл Кэррик. Также в штаб может войти тренер юниорской команды Киран Маккенна. Будет в «МЮ» и пополнение из-за рубежа – итальянец Стефано Рапетти станет тренером по физподготовке, именно эту должность он занимал до недавнего времени в «Сампдории».

    Ранее клуб покинул Руи Фария, работавший с Моуринью на протяжении 17 лет в различных клубах. Он перешел в «Бенфику», где получил должность главного тренера.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2018 11:16
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