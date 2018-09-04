ФА дисквалифицировала Рэшфорда на три матча за удар головой соперника в матче с «Бернли»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил трехматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение во встрече четвертого тура АПЛ с «Бернли» (2:0).

Футболист вышел на замену на 61-й минуте игры, а через 10 минут получил красную карточку за удар соперника. Форвард в борьбе с защитником «Бернли» Филлипом Бардсли вылетел за пределы поля, после чего встал и боднул соперника головой.

Таким образом, Рэшфорд не сыграет в матчах против «Уотфорда» и «Вулверхэмптона» в Премьер-лиге и пропустит встречу против «Дерби Каунти» в Кубке английской лиги.