ФА дисквалифицировала Рэшфорда на три матча за удар головой соперника в матче с «Бернли»

Такое нарушение и на желтую не тянет.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил трехматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение во встрече четвертого тура АПЛ с «Бернли» (2:0).
Футболист вышел на замену на 61-й минуте игры, а через 10 минут получил красную карточку за удар соперника. Форвард в борьбе с защитником «Бернли» Филлипом Бардсли вылетел за пределы поля, после чего встал и боднул соперника головой.
Таким образом, Рэшфорд не сыграет в матчах против «Уотфорда» и «Вулверхэмптона» в Премьер-лиге и пропустит встречу против «Дерби Каунти» в Кубке английской лиги.
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— amadí (@amadoit__) 2 сентября 2018 г.