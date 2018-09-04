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    ФА дисквалифицировала Рэшфорда на три матча за удар головой соперника в матче с «Бернли»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил трехматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение во встрече четвертого тура АПЛ с «Бернли» (2:0).

    Футболист вышел на замену на 61-й минуте игры, а через 10 минут получил красную карточку за удар соперника. Форвард в борьбе с защитником «Бернли» Филлипом Бардсли вылетел за пределы поля, после чего встал и боднул соперника головой.

    Таким образом, Рэшфорд не сыграет в матчах против «Уотфорда» и «Вулверхэмптона» в Премьер-лиге и пропустит встречу против «Дерби Каунти» в Кубке английской лиги.

    Источник: The FA

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    04.09.2018 20:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 23:21

      Такое нарушение и на желтую не тянет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 4 сентября 2018, 21:44

      Ну до Зидана ещё далеко)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      tony09parker 4 сентября 2018, 21:37

      Это удар!? тогда надо защитника тоже дисквалифицировать за удар рэшфорда по нога уже за пределами поля! 3 матча за что?

      8
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 сентября 2018, 20:36

      Эмоции бывает ! молодой горячий ! футболист молодой с большим талантом, великолепной скоростью больше бы наверное для него подошел бы Ливерпуль чем МЮ с автобусной системой Моуриньо !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > dinar7777dinar 5 сентября 2018, 08:03

      Очень рад что в МЮ так не думают ибо какой нахер Ливерпуль!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 4 сентября 2018, 20:18

      Идиотизм!!!

      4
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