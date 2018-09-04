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  • Месси: «Раньше все хотели играть за «Барселону» или «Реал». А сейчас идут туда, где предложат больше денег»

Месси: «Раньше все хотели играть за «Барселону» или «Реал». А сейчас идут туда, где предложат больше денег»

4 сентября 2018, 18:18
25

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил возросшую роль денег в современном футболе. Аргентинец считает, что сейчас футболистов, в первую очередь, привлекает большая зарплата, а не имя клуба.

«Сейчас есть клубы с большими финансами, и по этой причине игроки переходят. В конечном итоге они идут туда, где больше денег. Все изменилось, и теперь клубами владеют мультимиллионеры.

Раньше все хотели играть за «Барселону» или «Реал», которые были лучшими, но теперь все более плотно. И между нами, командами из Манчестера, «ПСЖ», «Реалом», «Баварией», итальянскими командами нет большой разницы», – сказал Месси.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (25)
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bset
1536074353
Плохо что ли, что не все в двух клубах сосредотачивается?
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KOLBIS
1536074649
И туда и идут в основном,потому что такие клубы сорят деньгами,покупая что надо и не надо,лишь бы было...Но в принципе он прав.сейчас финансовый вопрос самый главный к сожалению,игра отходит на второй план...
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Shotlandets86
1536074963
А у Реала с Барсой денег нет, как будто. Только ещё с десяток лет назад та же Барселона делала ковровую закупку на кредит от банка Сантандер на сумму больше 100 лямов, имея задолженность в 400 лямов, но ничего не смущало. А тут запел, что их цену могут перебить теперь ещё с десяток клубов, хотя, опять же, сами увели у Ромы Малкома только этим летом, перебив цену.
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bzfar
1536075410
Это же скучно когда из года в год Испанские клубы забирают ЛЧ и ЛЕ Третий раз Реал взял ЛЧ - это круто! Но не для болел Реала - это скучно... Получается никакой интриги. Гораздо интереснее, когда команды примерно одного класса и каждая игра непредсказуема
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Garrincha58
1536075458
а сам каждый год требует пересмотра своего контракта
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Cules2013
1536076055
Месси после ухода Роналду в Серию А прорвало на какие-то ностальгические вью. В общем-то он прав, сейчас деньги решают больше, чем раньше, ну так живём в такое время, да и сам Лео не за гречку играет.
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+50/-50
1536081649
Логично, логично... Китай, арабы и .... Спартак. .................................................................................. Без обид, шучу!
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zigbert
1536090870
Получая такие большие деньги футболисты не стараются прогрессировать. Конечно поголовно ко всем это не относится.
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OBOLEV
1536139618
Я думаю из уст Месси это звучит не очень ! Он и Любиный всеми Португал и Красавец Блазилец каждый год выбивали все более и более выгодные контракты. Если бы я это услышал из уст Тотти, то сказал бы что "Друг ты чертовски прав" А так ! Это как пукнуть в небо. Слова ради слов.
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nelez
1536166960
Все хотят играть и зарабатывать большие деньги. А какой ваиант ты выбрал бы? 1.Сидеть в запасе Барселоны и зарабатывать гроши 2.Играть в Китае , наслаждаться и зарабатывать большие денги
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