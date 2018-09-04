Месси: «Раньше все хотели играть за «Барселону» или «Реал». А сейчас идут туда, где предложат больше денег»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил возросшую роль денег в современном футболе. Аргентинец считает, что сейчас футболистов, в первую очередь, привлекает большая зарплата, а не имя клуба.

«Сейчас есть клубы с большими финансами, и по этой причине игроки переходят. В конечном итоге они идут туда, где больше денег. Все изменилось, и теперь клубами владеют мультимиллионеры.

Раньше все хотели играть за «Барселону» или «Реал», которые были лучшими, но теперь все более плотно. И между нами, командами из Манчестера, «ПСЖ», «Реалом», «Баварией», итальянскими командами нет большой разницы», – сказал Месси.