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    Месси: «Раньше все хотели играть за «Барселону» или «Реал». А сейчас идут туда, где предложат больше денег»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил возросшую роль денег в современном футболе. Аргентинец считает, что сейчас футболистов, в первую очередь, привлекает большая зарплата, а не имя клуба.

    «Сейчас есть клубы с большими финансами, и по этой причине игроки переходят. В конечном итоге они идут туда, где больше денег. Все изменилось, и теперь клубами владеют мультимиллионеры.

    Раньше все хотели играть за «Барселону» или «Реал», которые были лучшими, но теперь все более плотно. И между нами, командами из Манчестера, «ПСЖ», «Реалом», «Баварией», итальянскими командами нет большой разницы», – сказал Месси.

    Источник: Tribalfootball

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    04.09.2018 18:18
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 6 сентября 2018, 18:19

      Альтруист ё п т!

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 5 сентября 2018, 20:02

      Все хотят играть и зарабатывать большие деньги.
      А какой ваиант ты выбрал бы?
      1.Сидеть в запасе Барселоны и зарабатывать гроши
      2.Играть в Китае , наслаждаться и зарабатывать большие денги

      -1
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 5 сентября 2018, 12:26

      Я думаю из уст Месси это звучит не очень ! Он и Любиный всеми Португал и Красавец Блазилец каждый год выбивали все более и более выгодные контракты. Если бы я это услышал из уст Тотти, то сказал бы что "Друг ты чертовски прав" А так ! Это как пукнуть в небо. Слова ради слов.

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 22:54

      Получая такие большие деньги футболисты не стараются прогрессировать. Конечно поголовно ко всем это не относится.

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 4 сентября 2018, 21:51

      И сейчас хотят Лионель, но деньги важны, лучше играть в основе с кучей бабла. чем сидеть на банке, за пол цены.

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 4 сентября 2018, 21:47

      Раньше зарплаты в Реале и Барселоне были самыми большими в мировом футболе, а трансферы самые дорогие были в реале (зидан, рональдо, бекхем, фиго и т.д.). Теперь этим путем пошли многие. А начали в Испании

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 4 сентября 2018, 20:20

      Логично, логично... Китай, арабы и .... Спартак.
      ..................................................................................
      Без обид, шучу!

      1
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      Рейтинг: +62

      fitt 4 сентября 2018, 19:10

      Особенно в России получают огромные зарплаты за паспорт)

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 4 сентября 2018, 18:51

      Каждый хочет кушать лучше. Закон жизни.!

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 сентября 2018, 18:47

      Месси после ухода Роналду в Серию А прорвало на какие-то ностальгические вью. В общем-то он прав, сейчас деньги решают больше, чем раньше, ну так живём в такое время, да и сам Лео не за гречку играет.

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