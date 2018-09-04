Агент Икарди: «Ювентус» и «Наполи» хотели купить Мауро летом»

писюнь нюхните ! какой вам мауро ! у вас таких денег отродясь не было и не будет чтобы купить икарди ! все деньги ушли на старого петушка пеналду. и все бабки уходят ему на зп ! не смешите !
Агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара рассказала, что к футболисту прошедшим летом проявляли интерес два итальянских топ-клуба.
«Единственный контакт Мауро с «Ювентусом» – это семь мячей, которые он забил в матчах против них. Очевидно, что такому нападающему, как Мауро, будут поступать предложения. Но его выбор был очевиден с самого начала.
«Ювентус» интересовался им, но Криштиану Роналду был основной целью туринцев под Лигу чемпионов.
Я выполняю свою работу. Если ко мне обращаются другие клубы, я отвечаю. Но окончательное решение всегда за Мауро.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис? Я встречалась с ним, очень хороший человек. Мы говорили обо всем, начиная от кино и заканчивая футболом. Думаю, он сделал предложение «Интеру», но Мауро принял другое решение», – сказала Нара.
В сезоне-2017/18 Икарди стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 29 голов в 34 матчах.