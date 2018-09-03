Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Заболотный: «Не в курсе формата Лиги наций. Главное – побеждать»

Заболотный: «Не в курсе формата Лиги наций. Главное – побеждать»

3 сентября 2018, 20:28
10

Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о подготовке к предстоящим матчам с Турцией (7 сентября, Лига наций) и Чехией (10 сентября, товарищеская встреча).

«Мое состояние отличное, атмосфера здоровская. Ребята после чемпионата мира эмоционально прибавили. Я меньше всех играл из сборников. Сами ребята утомились, но есть время выровнять состояние. Настрой? Отличный! Хотим показать хорошую игру. Счастлив, что снова в сборной. Стараюсь полностью отдаваться игре.

Честно, не в курсе формата Лиги наций. Но самое главное – побеждать. Что мы и планируем делать», – сказал Заболотный.

Источник: Sport24
Россия Заболотный Антон
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shinnik
1535996351
Он календарь перевернул.. и снова третье сентября.. О,как мне жить?
Ответить
TAGANROG 161
1535996474
Заболотный : "Не в курсе как попал в сборную..."
Ответить
Полная Канистра
1535998170
ты посмотри как разгорелся он ….. Ребята утомились теперь буду играть и рвать за всех и побеждать Где там самолёт и трап срочно меня в Турцию я им покажу где раки ….
Ответить
STAFOR13
1535998547
Федя Чалов был бы лучшим вариантом на данный момент... Как раз бы заложил фундамент на возможный будущий переход в топ 5 лиг, показал бы себя теперь в матчах сборных, а Заболотный это -1 игрок для сборной, это не Дзюба, который может найти в себе мотивацию и показать что он умеет играть в футбол, при этом ещё и мотивируя команду...
Ответить
makson_klim
1535998602
Сказочный идиот....лучше бы Чалова взяли
Ответить
Shaitan.
1535998609
Казалось бы, в чемпионате и так всех болельщиков тошнит от его игры, так почему же их не порадовать игрой этого полена еще и в сборной? Болельщики уже и лучшим голом в прошлом году его троллят, а этот балбес реально принял награду за их признание... Феерический 'футболист'
Ответить
Yev
1535999889
Конец фразы странный для Заболотного, я думал он скажет:"главное - я супер".
Ответить
Рубик Докоян
1536000220
Остапа понесло, теперь полем, лесом и к Котовскому...
Ответить
Nesterenko
1536034240
Вопрос Черчесову - почему этот нападающий в заявке сборной, а лучший бомбардир РФПЛ нет?
Ответить
zigbert
1536064774
Занялся планировкой.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
2
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
2
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Батраков двумя словами описал трансфер в «Галатасарай»
00:39
1
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
00:25
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
Вчера, 23:43
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
3
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+