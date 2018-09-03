Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о подготовке к предстоящим матчам с Турцией (7 сентября, Лига наций) и Чехией (10 сентября, товарищеская встреча).

«Мое состояние отличное, атмосфера здоровская. Ребята после чемпионата мира эмоционально прибавили. Я меньше всех играл из сборников. Сами ребята утомились, но есть время выровнять состояние. Настрой? Отличный! Хотим показать хорошую игру. Счастлив, что снова в сборной. Стараюсь полностью отдаваться игре.

Честно, не в курсе формата Лиги наций. Но самое главное – побеждать. Что мы и планируем делать», – сказал Заболотный.