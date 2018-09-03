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    Заболотный: «Не в курсе формата Лиги наций. Главное – побеждать»

    Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о подготовке к предстоящим матчам с Турцией (7 сентября, Лига наций) и Чехией (10 сентября, товарищеская встреча).

    «Мое состояние отличное, атмосфера здоровская. Ребята после чемпионата мира эмоционально прибавили. Я меньше всех играл из сборников. Сами ребята утомились, но есть время выровнять состояние. Настрой? Отличный! Хотим показать хорошую игру. Счастлив, что снова в сборной. Стараюсь полностью отдаваться игре.

    Честно, не в курсе формата Лиги наций. Но самое главное – побеждать. Что мы и планируем делать», – сказал Заболотный.

    Источник: Sport24

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    03.09.2018 20:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 15:39

      Занялся планировкой.

      2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 4 сентября 2018, 07:10

      Вопрос Черчесову - почему этот нападающий в заявке сборной, а лучший бомбардир РФПЛ нет?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 сентября 2018, 21:43

      Остапа понесло, теперь полем, лесом и к Котовскому...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 3 сентября 2018, 21:38

      Конец фразы странный для Заболотного, я думал он скажет:"главное - я супер".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 3 сентября 2018, 21:16

      Казалось бы, в чемпионате и так всех болельщиков тошнит от его игры, так почему же их не порадовать игрой этого полена еще и в сборной?
      Болельщики уже и лучшим голом в прошлом году его троллят, а этот балбес реально принял награду за их признание... Феерический 'футболист'

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 3 сентября 2018, 21:16

      Сказочный идиот....лучше бы Чалова взяли

      4
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 3 сентября 2018, 21:15

      Федя Чалов был бы лучшим вариантом на данный момент... Как раз бы заложил фундамент на возможный будущий переход в топ 5 лиг, показал бы себя теперь в матчах сборных, а Заболотный это -1 игрок для сборной, это не Дзюба, который может найти в себе мотивацию и показать что он умеет играть в футбол, при этом ещё и мотивируя команду...

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 сентября 2018, 21:09

      ты посмотри как разгорелся он ….. Ребята утомились теперь буду играть и рвать за всех и побеждать Где там самолёт и трап срочно меня в Турцию я им покажу где раки ….

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 3 сентября 2018, 20:41

      Заболотный : "Не в курсе как попал в сборную..."

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 сентября 2018, 20:39

      Он календарь перевернул..
      и снова третье сентября..


      О,как мне жить?

      4
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