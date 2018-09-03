Глушаков: «Радимов уже готовится к поражению в споре и купил всю корюшку в Петербурге»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) поблагодарил болельщиков команды за поддержку и прокомментировал спор с бывшим игроком петербуржцев Владиславом Радимовым.

Ранее футболисты в соцсетях заключили пари на общий исход двухматчевого противостояния «Зенита» и «Спартака» в РПЛ в нынешнем сезоне. В случае проигрыша Радимов подарит Глушакову 10 килограммов корюшки. При противоположном исходе игрок красно-белых будет обязан отдать своему оппоненту ведро раков.

«Красно-белые, спасибо за мощную поддержку сегодня. Слышали вас с поля все 90 минут! Продолжаем биться за чемпионство!

На фото мы протоколируем наш с Владом спор. Вобла, конечно, не корюшка, но Влад уже готовится к поражению в новом споре и купил всю корюшку в Петербурге», – написал Глушаков в инстаграме.