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  • Глушаков: «Радимов уже готовится к поражению в споре и купил всю корюшку в Петербурге»

Глушаков: «Радимов уже готовится к поражению в споре и купил всю корюшку в Петербурге»

3 сентября 2018, 14:59
22

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) поблагодарил болельщиков команды за поддержку и прокомментировал спор с бывшим игроком петербуржцев Владиславом Радимовым.

Ранее футболисты в соцсетях заключили пари на общий исход двухматчевого противостояния «Зенита» и «Спартака» в РПЛ в нынешнем сезоне. В случае проигрыша Радимов подарит Глушакову 10 килограммов корюшки. При противоположном исходе игрок красно-белых будет обязан отдать своему оппоненту ведро раков.

«Красно-белые, спасибо за мощную поддержку сегодня. Слышали вас с поля все 90 минут! Продолжаем биться за чемпионство!

На фото мы протоколируем наш с Владом спор. Вобла, конечно, не корюшка, но Влад уже готовится к поражению в новом споре и купил всю корюшку в Петербурге», – написал Глушаков в инстаграме.

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Публикация от text (@glushak8)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушаков Денис Радимов Владислав
Комментарии (22)
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1535976911
не выполнив однажды можешь на второй случай не рассчитывать проще купить самим и наслаждаться
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AHTUNGBOL
1535977263
Спор??? Пиар и только...
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Project Бабангида
1535977324
как говорится - и рыбку съесть и раком сесть... а с виду взрослые люди
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acer2003
1535978495
Не трещал бы ты, Глушаков...умнее выглядишь
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за Зенит 92
1535979301
Корюшка вкуснее раков!
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за Зенит 92
1535981750
Народ,а что с Кокориным ? Он восстановился после травмы?
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ribavadim
1535984216
Плотва или вобла в руках. У корюшки другая форма. И корюшка разная бывает:малоротка,азиатка и т.д...Спорили они скорее всего на ладожскую или онежскую корюшку, которая имеет не очень большой размер,но очень хорошие вкусовые качества. Можете мне не верить, но свежая корюшка имеет запах похожий на запах обычных огурцов.
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anatolich72
1535990892
Радимов ещё за прошлый спор не расплатился,брехло.
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prezent2017
1536000641
Сейчас купил бульбу, помоет и зимой продаст вдвое дороже. Неплохой бизнес, а Глушак как был лохом, так и останется.
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zigbert
1536054396
Хорошо что все так в дружелюбной форме.
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