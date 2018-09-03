Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков: «Радимов уже готовится к поражению в споре и купил всю корюшку в Петербурге»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) поблагодарил болельщиков команды за поддержку и прокомментировал спор с бывшим игроком петербуржцев Владиславом Радимовым.

    Ранее футболисты в соцсетях заключили пари на общий исход двухматчевого противостояния «Зенита» и «Спартака» в РПЛ в нынешнем сезоне. В случае проигрыша Радимов подарит Глушакову 10 килограммов корюшки. При противоположном исходе игрок красно-белых будет обязан отдать своему оппоненту ведро раков.

    «Красно-белые, спасибо за мощную поддержку сегодня. Слышали вас с поля все 90 минут! Продолжаем биться за чемпионство!

    На фото мы протоколируем наш с Владом спор. Вобла, конечно, не корюшка, но Влад уже готовится к поражению в новом споре и купил всю корюшку в Петербурге», – написал Глушаков в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2018 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 12:46

      Хорошо что все так в дружелюбной форме.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 сентября 2018, 21:50

      Сейчас купил бульбу, помоет и зимой продаст вдвое дороже. Неплохой бизнес, а Глушак как был лохом, так и останется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 3 сентября 2018, 19:08

      Радимов ещё за прошлый спор не расплатился,брехло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 3 сентября 2018, 17:16

      Плотва или вобла в руках. У корюшки другая форма. И корюшка разная бывает:малоротка,азиатка и т.д...Спорили они скорее всего на ладожскую или онежскую корюшку, которая имеет не очень большой размер,но очень хорошие вкусовые качества. Можете мне не верить, но свежая корюшка имеет запах похожий на запах обычных огурцов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Ronaldinho BrazilBarsa 3 сентября 2018, 16:45

      что то на корюшку не похожа!!! настоящую нашу Карельскую корюшку попробуете и раков ваших не надо сразу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      за Зенит 92 3 сентября 2018, 16:35

      Народ,а что с Кокориным ?
      Он восстановился после травмы?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      за Зенит 92 3 сентября 2018, 15:55

      Корюшка вкуснее раков!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > за Зенит 92 3 сентября 2018, 16:02

      Омаров попробуешь, всю корюшку на помойку выкинешь или малоимущим раздашь.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Мары 3 сентября 2018, 16:14

      Ну давай ещё кошатину с мраморной говядиной сравним

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Tyler_Stark 3 сентября 2018, 16:15

      А смысл тогда корюшку сравнивать с раками ?
      На вкус на цвет, товарища нет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      за Зенит 92 > Мары 3 сентября 2018, 16:16

      Извини бро,хотел + поставить,но промазал )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > за Зенит 92 3 сентября 2018, 16:17

      Бывает.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      за Зенит 92 > Мары 3 сентября 2018, 16:17

      Я сравнил,потому что спор на них идёт

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Мары 3 сентября 2018, 16:19

      Так их и не сравнивают, просто поспорили на местную закуску к пиву

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > за Зенит 92 3 сентября 2018, 16:19

      Да я понял.Просто с моей точки зрения раки гораздо выгодней от корюшки отличаются.Особенно в баньке, да под пивко.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Tyler_Stark 3 сентября 2018, 16:20

      Я вообще не понимаю, что мы их спор тут разбираем.Спорят они, жрать будут огни, а спорим мы.
      Нашли себе работу.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Мары 3 сентября 2018, 16:22

      Тяжела доля интернет воинов)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 сентября 2018, 15:41

      Не трещал бы ты, Глушаков...умнее выглядишь

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 3 сентября 2018, 15:27

      реклама питерской корюшки и миллеровских раков...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 3 сентября 2018, 15:22

      как говорится - и рыбку съесть и раком сесть...
      а с виду взрослые люди

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11