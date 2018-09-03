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    Мане после победы над «Лестером» вымыл туалет в мечети

    В субботу состоялся матч четвертого тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» принимал на своем поле «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:2.

    Один из голов забил полузащитник гостей Садио Мане. После возвращения с выезда футболист отправился в одну из местных мечетей, где помог с наведением порядка в уборной.

    Сенегалец часто участвует в различных благотворительных акциях и не стесняется черновой работы. Ранее он занялся строительством в родной деревне в Сенегале госпиталя. На реконструкцию местной школы он потратил около 200 тысяч евро.

    Источник: Twitter

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    03.09.2018 08:05
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 27 ноября 2018, 23:27

      Ну польза и труд - благородное дело, стыдиться тут нечего

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 27 ноября 2018, 20:45

      Лучше бы сходил нажрался и кого-нить стулом перее...ил )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 11:18

      Молодец. Не гнушается грязной работы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 3 сентября 2018, 13:43

      Красава и мужик, Сане и Салах, которые живут не только футболом и от которых есть толк и польза для людей

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 3 сентября 2018, 13:05

      Ну когда человек не стыдится черновой работы, это помогает ему в чистовой)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      dilshod79 3 сентября 2018, 11:19

      Вот он истинный мусульманин.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 3 сентября 2018, 10:57

      «Вспомни Аллаhа когда тебе хорошо, и Аллаh вспомнит когда тебе плохо»

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1902

      lek! > FRZZ 3 сентября 2018, 12:37

      +

      2
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      Рейтинг: +1902

      lek! 3 сентября 2018, 10:48

      Это не туалет , а место для омовения . Не пойму зачем писать то , чего не знаешь ) .

      3
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      ...
      Рейтинг: +30

      Kavkazec 07 > lek! 3 сентября 2018, 12:18

      русским атеистам все равно же. лишь бы провоцировать

      3
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 3 сентября 2018, 10:21

      Так на камеру тряпкой помохал)

      -1
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Жёлто-синий 3 сентября 2018, 12:46

      Ты там был?? Может он там час или два делал уборки ? А видео короткое

      1
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      Рейтинг: +143

      kepим 3 сентября 2018, 10:14

      Благородный поступок
      Уважуха

      1
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