Мане после победы над «Лестером» вымыл туалет в мечети

Ну польза и труд - благородное дело, стыдиться тут нечего
В субботу состоялся матч четвертого тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» принимал на своем поле «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:2.
Один из голов забил полузащитник гостей Садио Мане. После возвращения с выезда футболист отправился в одну из местных мечетей, где помог с наведением порядка в уборной.
Сенегалец часто участвует в различных благотворительных акциях и не стесняется черновой работы. Ранее он занялся строительством в родной деревне в Сенегале госпиталя. На реконструкцию местной школы он потратил около 200 тысяч евро.
twit text
— The Gulf Today (@thegulftoday) 2 сентября 2018 г.