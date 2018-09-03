Мане после победы над «Лестером» вымыл туалет в мечети

В субботу состоялся матч четвертого тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» принимал на своем поле «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:2.

Один из голов забил полузащитник гостей Садио Мане. После возвращения с выезда футболист отправился в одну из местных мечетей, где помог с наведением порядка в уборной.

Сенегалец часто участвует в различных благотворительных акциях и не стесняется черновой работы. Ранее он занялся строительством в родной деревне в Сенегале госпиталя. На реконструкцию местной школы он потратил около 200 тысяч евро.