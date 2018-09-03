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Судьи
Главный судья:
Пол Тирни (Ланкашир)
Материалы

Лестер - Ливерпуль

01.09.2018, Суббота, 14:30 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Трансляция: Матч! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 4 тур Лестер - Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
30 декабря, суббота 18:00 Ливерпуль 2:1 Лестер
6 тур
23 сентября, суббота 19:30 Лестер 2:3 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/16 финала
19 сентября, вторник 21:45 Лестер 2:0 Ливерпуль
Товарищеские матчи 2017

22 июля, суббота 15:30 Лестер 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
26 тур
27 февраля, понедельник 23:00 Лестер 3:1 Ливерпуль
4 тур
10 сентября, суббота 19:30 Ливерпуль 4:1 Лестер
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
2 февраля, вторник 22:45 Лестер 2:0 Ливерпуль
18 тур
26 декабря, суббота 18:00 Ливерпуль 1:0 Лестер
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
20 тур
1 января, четверг 18:00 Ливерпуль 2:2 Лестер
14 тур
2 декабря, вторник 22:45 Лестер 1:3 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 2 4 95:23 +72 98
2. Ливерпуль 38 30 7 1 89:22 +67 97
3. Челси 38 21 9 8 63:39 +24 72
4. Тоттенхэм 38 23 2 13 67:39 +28 71
5. Арсенал 38 21 7 10 73:51 +22 70
6. Манчестер Юн 38 19 9 10 65:54 +11 66
7. Вулверхэмптон 38 16 9 13 47:46 +1 57
8. Эвертон 38 15 9 14 54:46 +8 54
9. Лестер 38 15 7 16 51:48 +3 52
10. Вест Хэм 38 15 7 16 52:55 -3 52
11. Уотфорд 38 14 8 16 52:59 -7 50
12. Кристал Пэлас 38 14 7 17 51:53 -2 49
13. Ньюкасл 38 12 9 17 42:48 -6 45
14. Борнмут 38 13 6 19 56:70 -14 45
15. Бернли 38 11 7 20 45:68 -23 40
16. Саутгемптон 38 9 12 17 45:65 -20 39
17. Брайтон 38 9 9 20 35:60 -25 36
18. Кардифф 38 10 4 24 34:69 -35 34
19. Фулхэм 38 7 5 26 34:81 -47 26
20. Хаддерсфилд 38 3 7 28 22:76 -54 16
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