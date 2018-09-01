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АПЛ 2026/2027
Лестер - Ливерпуль
Лестер - Ливерпуль: обзор матча 01 сентября 2018
Лестер
01.09.2018, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
63'
Р. Геззаль
10'
С. Мане
45'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Ливерпуль
Желтая карточка
О. Ндиди
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
Д. Милнер
89'
Замена
Ж. Матип
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
Н. Менди
88'
Замена
Д. Амарти
️️️️
Д. Мэддисон
83'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Грей
76'
71'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Д. Хендерсон
71'
Замена
Н. Кейта
️️️️
М. Салах
ГОЛ! 1:2!
Р. Геззаль
Пас отдал
Д. Мэддисон
63'
Желтая карточка
Р. Геззаль
61'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
М. Олбрайтон
61'
55'
Желтая карточка
В. ван Дейк
45'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Милнер
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
Э. Робертсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Рассел Мартин
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-4-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
5
Морган
5
Магуайр
21
Перейра
6
Менди
4
Ндиди
18
Геззаль
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Мэддисон
4-3-2-1
1
Алиссон
2
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
20
Милнер
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
10
Мэддисон
12
Амарти
12
Амарти
10
Мэддисон
10
Грей
30
Оказаки
30
Оказаки
10
Грей
11
Олбрайтон
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Олбрайтон
2
Александер-Арнольд
32
Матип
32
Матип
2
Александер-Арнольд
10
Салах
8
Кейта
8
Кейта
10
Салах
14
Хендерсон
10
Шакири
10
Шакири
14
Хендерсон
Остались в запасе
Лестер
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Лестер - Ливерпуль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
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