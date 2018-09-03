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    Моуринью – о матче с «Бернли»: «Могли ли мы забить шесть, семь, восемь мячей? Да, могли»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 4-го тура АПЛ против «Бернли» (2:0).

    «В первые десять минут мы играли так хорошо, что это напомнило мне матч с «Тоттенхэмом». Мы доминировали на поле, но на этот раз забили.

    Могли ли мы забить шесть, семь, восемь голов? Да, могли. Но мы забили по крайней мере два, команда играла сильно. Даже после удаления мы остались командой, которая создает моменты», – сказал Моуринью.

    «МЮ» набрал 6 очков и поднялся на десятую строчку в таблице.

    Источник: BBC

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    03.09.2018 01:45
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 10:46

      Теперь не уволят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 05:42

      Могли бы, где бы?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 3 сентября 2018, 04:11

      Верните Фергюсона!)

      0
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