Моуринью – о матче с «Бернли»: «Могли ли мы забить шесть, семь, восемь мячей? Да, могли»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 4-го тура АПЛ против «Бернли» (2:0).

«В первые десять минут мы играли так хорошо, что это напомнило мне матч с «Тоттенхэмом». Мы доминировали на поле, но на этот раз забили.

Могли ли мы забить шесть, семь, восемь голов? Да, могли. Но мы забили по крайней мере два, команда играла сильно. Даже после удаления мы остались командой, которая создает моменты», – сказал Моуринью.

«МЮ» набрал 6 очков и поднялся на десятую строчку в таблице.