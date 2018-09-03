Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 4-го тура АПЛ против «Бернли» (2:0).

«Я думаю, мы провели очень, очень хороший матч. У «Бернли» хорошая командная игра, там есть индивидуально сильные игроки. Но мы должны были забивать больше. При этом счет не должен был быть открыт до последней минуты.

Феллайни был основным игроком сегодня вместе со Смоллингом и Линделефом. Люк Шоу хорошо отыграл сегодня, были и другие игроки, которые хорошо сыграли сегодня. Я не припомню такой же комфортной игры, как в последних двух матчах», – сказал Моуринью.

«МЮ» набрал 6 очков и поднялся на десятую строчку в таблице.