Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Заболотный: «Ничья со «Спартаком»? Выйди я раньше, может, что-то было бы по-другому»

Заболотный: «Ничья со «Спартаком»? Выйди я раньше, может, что-то было бы по-другому»

2 сентября 2018, 22:19
30

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0). Игрок появился на поле на 79-й минуте.

«Есть ощущение, что не хватило чуть-чуть времени, чтобы додавить. Но могли и они забить, могли мы. Такие матчи всегда непредсказуемы.

Входить в игру всегда сложно, ведь не знаешь, как сложится игра. Приятно играть с Артемом Дзюбой, мы хорошо понимаем друг друга. Может, если бы я вышел раньше, было бы что-то по-другому. Игра была с переменами в инициативе. Сложно сказать, что кто-то был лучше готов», – сказал Заболотный.

Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Заболотный Антон
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
prezent2017
1535916052
Дзюбалотный нехилого мнения о своем таланте.
Ответить
Shaitan.
1535916249
Поражаюсь самомнению этого бездаря... Когда же тебя выгонят уже никчемного
Ответить
Yev
1535916290
Ну да, скорей всего б Зенит проиграл бы, эдакий российский Ибрагимович.
Ответить
Zenmaster
1535916410
Скромнее надо быть !!!
Ответить
Тraumtanzеr
1535916438
Зе Болотный гений просто, его необходимо качнуть.
Ответить
батог
1535916632
Очень аккуратно со словами! А то опять Федун пошепчет и год забивать не будешь!!!!!
Ответить
Т34
1535916908
Екерный бабай! Семак так лоханулся, поздно спасителя выпустил. Джокер не успел до ворот Спартака добежать, судья в свисток дунул. Дзюба в раздевалке тоже рыдал, что не забил Спартаку. Не плачьте, потерпите до московской встречи.
Ответить
polt
1535917151
Пустышка полная на поле.
Ответить
TAGANROG 161
1535917364
Как игрок он полный ноль от которого мяч как от дерева отскакивает и очень редко попадает в ворота,после вызова в сборную звезду хватанул,но это не на долго.
Ответить
Мары
1535920401
О, явилось чудо. Полено заговорило.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
2
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
2
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+