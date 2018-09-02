Заболотный: «Ничья со «Спартаком»? Выйди я раньше, может, что-то было бы по-другому»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0). Игрок появился на поле на 79-й минуте.

«Есть ощущение, что не хватило чуть-чуть времени, чтобы додавить. Но могли и они забить, могли мы. Такие матчи всегда непредсказуемы.

Входить в игру всегда сложно, ведь не знаешь, как сложится игра. Приятно играть с Артемом Дзюбой, мы хорошо понимаем друг друга. Может, если бы я вышел раньше, было бы что-то по-другому. Игра была с переменами в инициативе. Сложно сказать, что кто-то был лучше готов», – сказал Заболотный.

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