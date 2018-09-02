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    Заболотный: «Ничья со «Спартаком»? Выйди я раньше, может, что-то было бы по-другому»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0). Игрок появился на поле на 79-й минуте.

    «Есть ощущение, что не хватило чуть-чуть времени, чтобы додавить. Но могли и они забить, могли мы. Такие матчи всегда непредсказуемы.

    Входить в игру всегда сложно, ведь не знаешь, как сложится игра. Приятно играть с Артемом Дзюбой, мы хорошо понимаем друг друга. Может, если бы я вышел раньше, было бы что-то по-другому. Игра была с переменами в инициативе. Сложно сказать, что кто-то был лучше готов», – сказал Заболотный.

    Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.09.2018 22:19
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +307

      shpilman 3 сентября 2018, 22:45

      ой не смеши, 1 раз за Тосно забил теперь будешь считать себя забивакой невроткосмическим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 3 сентября 2018, 12:16

      В сборной он, тоже что то про большую ответственность с Федей говорил

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 10:34

      ну да прям вышел бы пораньше и решил бы все)) он кем себя после одного гола Роналду что ли вообразил?)))

      5
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 05:56

      И чо ты за это время ничо не сделал? Хоть бы ворота описал...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 сентября 2018, 04:52

      интересно что -бы было

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 3 сентября 2018, 03:44

      Да это всё бакланы виноваты...

      2
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 3 сентября 2018, 02:09

      ахахахахаха

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 3 сентября 2018, 01:42

      Скорей бы Кокорин в строй вернулся...может тогда у некоторых напов самооценка на место встанет)))

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > ProstoPolzovatel 3 сентября 2018, 12:14

      вернётся, +Ему форму набирать мес. др. надеюсь пораньше конечно, а то всякие Копенгагены могут и накидать, а забивать почти некому

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 сентября 2018, 00:24

      Судьба матча от Заболотного зависела, а Семак его на скамейке мариновал!

      4
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      Рейтинг: +459

      77SAM 3 сентября 2018, 00:05

      Если бы... у бабки...,то был бы дедка.

      2
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