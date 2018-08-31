Федун: «Промес лично просил об уходе из «Спартака»

Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал о причинах продажи полузащитника Квинси Промеса.

Голландский футболист ранее перешел в «Севилью» за 21 миллион евро.

— Промес ушел в последний день окна. Какие эмоции у вас от его выступления в России?

— Конечно, очень жалко. Я не хотел с ним расставаться. Он сам лично просил меня об этом. Учитывая его заслуги, удерживать было тяжело. Если человек немотивирован, конечно, играть он не будет. И Каррера, и все менеджеры говорили, что его надо отпускать. Поэтому и отпустили.

— Сделка получилось удачной для «Спартака»?

— С учетом той ситуации, в которую мы попали… Если бы мы прошли в Лигу чемпионов, и он удачно выступил бы там, конечно, мы заработали бы больше денег. Но что произошло, то произошло. Поэтому, естественно, без Лиги чемпионов у клуба возникли проблемы с точки зрения финансового fair play — потеря 25 миллионов. Потери пришлось компенсировать этой сделкой.

— Будет ли какое-то прощание с Промесом?

— Мы опубликовали на сайте. А так — приедет за вещами, попрощаемся. Не переживайте.