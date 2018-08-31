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Федун: «Промес лично просил об уходе из «Спартака»

31 августа 2018, 16:53
34

Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал о причинах продажи полузащитника Квинси Промеса.

Голландский футболист ранее перешел в «Севилью» за 21 миллион евро.

— Промес ушел в последний день окна. Какие эмоции у вас от его выступления в России?

— Конечно, очень жалко. Я не хотел с ним расставаться. Он сам лично просил меня об этом. Учитывая его заслуги, удерживать было тяжело. Если человек немотивирован, конечно, играть он не будет. И Каррера, и все менеджеры говорили, что его надо отпускать. Поэтому и отпустили.

— Сделка получилось удачной для «Спартака»?

— С учетом той ситуации, в которую мы попали… Если бы мы прошли в Лигу чемпионов, и он удачно выступил бы там, конечно, мы заработали бы больше денег. Но что произошло, то произошло. Поэтому, естественно, без Лиги чемпионов у клуба возникли проблемы с точки зрения финансового fair play — потеря 25 миллионов. Потери пришлось компенсировать этой сделкой.

— Будет ли какое-то прощание с Промесом?

— Мы опубликовали на сайте. А так — приедет за вещами, попрощаемся. Не переживайте.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Федун Леонид
Комментарии (34)
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RuDik81
1535724018
Антохе удачи в новой команде! Честно отыграл в Спартаке, стал любимцем болельщиков и лидером команды!
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Т34
1535724705
Как ни жалко расставаться с Антохой, но жизнь показывает, что удержишь, лучше не будет. Пропадает мотивация, нет того настроя, который двигает вперед, потому что мысли уже где-то там, в другом месте. Федун сделал правильно, что пошел навстречу Промесу. Квинси, своим отношением к Спартаку, своей игрой и работоспособностью, заслужил уважение и признание миллионов красно-белых. Он хорош, и как футболист, и как человек! Он стал навсегда нашим спартаковским, и мы всегда будем рады видеть его и болеть за него, где бы он не играл. Нам остается только поблагодарить его за все и пожелать ему здоровья и продолжения роста в мастерстве.
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Blossiya
1535725361
Так тому и быть. Сделал много, оставил о себе хорошую память. Пора расставаться. Промесу удачи ( не против Спартака!)
Ответить
Гладиатор++++===
1535725938
Тоска без Антохи.Но надо расти.И надо другим поиграть.Так что удачи ему в дальнейшем.ВПЕРЁД АНТОХА.
Ответить
Мары
1535726899
Правильно сделали , что отпустили.Учитывая его заслуги перед клубом, перед болельщиками, мы сделали хорошее дело.Теперь же у Антохи будут новые вызовы и новые достижения.Остаётся только пожелать ему удачи и успехов.
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Eddyson
1535727574
"Усиление будет, если пройдем в групповой этап ЛЧ", - говорили они. Но, сц у ко, забыли упомянуть, что в случае, если не пройдем, будет ослабление. Антошке, конечно, спасибо и удачи в Ла Лиге.
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Полная Канистра
1535727965
так вещи ещё дома Есть примета такая что забыл значит вернётся будем надеяться на это
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oyabun
1535729533
Любая история когда нибудь заканчивается. И эта не могла длиться вечно. Нам остается только поблагодарить Промеса за то что эта страница истории Спартака была столь яркой и будем надеяться что найдется новый не менее классный игрок, способный усилить и стать лидером нашей команды.
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zigbert
1535733275
Жаль конечно Промеса ,но это хорошо когда все согласовано и всех все устраивает.
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OfaZavr
1535734651
правильно что решили пойти на встречу. в удержании насильно ничего хорошего нет, ни себе ни людям бы получилось. расставаться конечно жаль но так сложилась ситуация, что уж поделаешь.
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