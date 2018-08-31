«Всегда буду частью этой семьи». Промес попрощался со «Спартаком»

Полузащитник Квинси Промес попрощался со «Спартаком». Голландец в ближайшее время перейдет в «Севилью» за 21 миллион евро.

Промес – самый результативный легионер в истории красно-белых.

«Я покидаю удивительную семью «Спартака» как игрок, но всегда буду ее частью. Спасибо вам за все чудесные моменты, которые мы создали вместе. Никогда не забуду того, чего мы добились.

Пришло время для новой главы в моем путешествии. Мы еще встретимся», – сообщил Промес.