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  • ЦСКА на старте группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Викторией», на финише – с «Реалом»

ЦСКА на старте группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Викторией», на финише – с «Реалом»

30 августа 2018, 23:51
5

Стал известен календарь ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. Армейцы начнут турнир 19 сентября выездным матчем с «Викторией».

Завершится соревнование для россиян 12 декабря, когда команда Виктора Гончаренко сыграет в гостях с мадридским «Реалом».

1-й тур: «Виктория» – ЦСКА (19 сентября);

2-й тур: ЦСКА – «Реал» (2 октября);

3-й тур: «Рома» – ЦСКА (23 октября);

4-й тур: ЦСКА – «Рома» (7 ноября);

5-й тур: ЦСКА – «Виктория» (Пльзень) (27 ноября);

6-й тур: «Реал» – ЦСКА (12 декабря).

«Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Виктория Реал
Комментарии (5)
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Рубик Докоян
1535662596
Считаю удачный календарь. Хуже было бы, если сразу на "Реал" попали, играя в гостях.
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cska-62
1535665093
Очень удобный календарь. В серединке две встречи с "Ромой".
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Yev
1535667058
Все в ногах у армейцев: хорошо начать, в середине турнира сыграть ровно, а под конец Реал, который на тот момент уже все свои вопросы решит. По моему замечательно.
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belarus-gomel
1535679042
викторию надо 2 раза побеждать!! и Лига Европы ждёт!!!
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neofizer
1535703866
надо удивить всех!
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