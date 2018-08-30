ЦСКА на старте группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Викторией», на финише – с «Реалом»

Стал известен календарь ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. Армейцы начнут турнир 19 сентября выездным матчем с «Викторией».

Завершится соревнование для россиян 12 декабря, когда команда Виктора Гончаренко сыграет в гостях с мадридским «Реалом».

1-й тур: «Виктория» – ЦСКА (19 сентября);

2-й тур: ЦСКА – «Реал» (2 октября);

3-й тур: «Рома» – ЦСКА (23 октября);

4-й тур: ЦСКА – «Рома» (7 ноября);

5-й тур: ЦСКА – «Виктория» (Пльзень) (27 ноября);

6-й тур: «Реал» – ЦСКА (12 декабря).

«Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов