ЦСКА на старте группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Викторией», на финише – с «Реалом»

Стал известен календарь ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. Армейцы начнут турнир 19 сентября выездным матчем с «Викторией».
Завершится соревнование для россиян 12 декабря, когда команда Виктора Гончаренко сыграет в гостях с мадридским «Реалом».
1-й тур: «Виктория» – ЦСКА (19 сентября);
2-й тур: ЦСКА – «Реал» (2 октября);
3-й тур: «Рома» – ЦСКА (23 октября);
4-й тур: ЦСКА – «Рома» (7 ноября);
5-й тур: ЦСКА – «Виктория» (Пльзень) (27 ноября);
6-й тур: «Реал» – ЦСКА (12 декабря).
«Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов
Источник: ПФК ЦСКА