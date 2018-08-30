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  • Рейнгольд: «Спартак» победит «Зенит» в Петербурге со счетом 2:1»

Рейнгольд: «Спартак» победит «Зенит» в Петербурге со счетом 2:1»

30 августа 2018, 18:20
28

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что москвичи добьются победы над «Зенитом» в выездном матче шестого тура РПЛ. По мнению ветерана, болельщикам стоит ждать обоюдоострой игры.

– В РПЛ сыграно пять туров. Кто в паре «Зенит» – «Спартак» выглядит лучше прямо сейчас?

– Команды смотрятся по-разному, но прибавляют с каждым туром. И «Спартак», и «Зенит» предпочитают атакующий футбол. Но у петербуржцев в ближайшем матче есть преимущество только по одному показателю: они играют дома. Игра будет интересная, «Спартак» готов дать хороший бой «Зениту» на его территории.

– Стоит ждать много голов?

– Я не люблю давать прогнозы о счете, но для вас сделаю исключение. Думаю, «Спартак» победит – 2:1. Но это только мое мнение, дай Бог, чтобы все сбылось. Победит тот, кто больше будет этого хотеть.

– В тренерской карьере Семака это первое дерби двух столиц. Справится?

– Мне очень нравится Семак, но пока слишком рано анализировать его работу в «Зените». Его путь в одном из лучших российских клубов только начался. Сейчас у него все получается, но посмотрим, что будет дальше. Сами понимаете, работа тренера – дело такое: сегодня ты выиграл и всеми любим, а завтра проиграл и – все, любовь кончилась. Сережа был хорошим футболистом и стал таким же тренером. Я от всей души желаю ему успехов. Могу вас заверить, в воскресенье мы точно не увидим оборонительного футбола. По составу «Спартак» ничем не хуже «Зенита».

Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 2 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

После пяти туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 15 очков. Московская команда идет на втором месте, имея 13 баллов в активе.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (28)
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subbotaspartak
1535643999
Хотелось бы без судейских ошибок. И без своих. И без скучных ничьих.
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Мары
1535644415
Главное чтоб судья был в матче незаметен.А какой будет счёт, не важно.В любом случае будет очень интересно.
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OfaZavr
1535644697
главное конечно же без травм всем игрокам и качественного судейства. а победит сильнейший.
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mik1954
1535645381
Дурак старый...
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Toomans
1535645559
Будем посмотреть. Я в прошлом году на стадике не ожидал увидеть 5:1. И сейчас загадывать не хочу. Хочу красивого и качественного футбола от обеих команд одновременно. Ну а победы, конечно, хочу для Зенита.
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Рубик Докоян
1535646090
Таки как сыграют так и сыграют, лишь бы красиво. Если бы побеждали те кто больше хочет, у нас бы играли одни хотелкины, а так еще есть не мало нехачухиных...
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MaxRnD
1535647151
Когда слушаешь таких чревовещателей создаётся стойкое ощущение, что употребление афганской дури в стране уже легализовано !
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жеха87
1535651493
Спартак 2гола на выезде это его максимум за 3-года! Думаю 4-0 в пользу Зенита
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APchelov
1535658041
Неугомонный Фантазёр!
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zigbert
1535714023
Не хотелось бы что бы на результат матча повлияла работа судей. И пусть победит сильнейший.
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