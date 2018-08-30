Рейнгольд: «Спартак» победит «Зенит» в Петербурге со счетом 2:1»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что москвичи добьются победы над «Зенитом» в выездном матче шестого тура РПЛ. По мнению ветерана, болельщикам стоит ждать обоюдоострой игры.

– В РПЛ сыграно пять туров. Кто в паре «Зенит» – «Спартак» выглядит лучше прямо сейчас?

– Команды смотрятся по-разному, но прибавляют с каждым туром. И «Спартак», и «Зенит» предпочитают атакующий футбол. Но у петербуржцев в ближайшем матче есть преимущество только по одному показателю: они играют дома. Игра будет интересная, «Спартак» готов дать хороший бой «Зениту» на его территории.

– Стоит ждать много голов?

– Я не люблю давать прогнозы о счете, но для вас сделаю исключение. Думаю, «Спартак» победит – 2:1. Но это только мое мнение, дай Бог, чтобы все сбылось. Победит тот, кто больше будет этого хотеть.

– В тренерской карьере Семака это первое дерби двух столиц. Справится?

– Мне очень нравится Семак, но пока слишком рано анализировать его работу в «Зените». Его путь в одном из лучших российских клубов только начался. Сейчас у него все получается, но посмотрим, что будет дальше. Сами понимаете, работа тренера – дело такое: сегодня ты выиграл и всеми любим, а завтра проиграл и – все, любовь кончилась. Сережа был хорошим футболистом и стал таким же тренером. Я от всей души желаю ему успехов. Могу вас заверить, в воскресенье мы точно не увидим оборонительного футбола. По составу «Спартак» ничем не хуже «Зенита».

Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 2 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

После пяти туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 15 очков. Московская команда идет на втором месте, имея 13 баллов в активе.