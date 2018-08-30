Джеррард: «Я знаю все слабые и сильные стороны «Уфы»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Уфой».

Встреча состоится в четверг на стадионе «Нефтяник» и начнется в 17:00 по московскому времени.

– Мы играли с «Уфой» на прошлой неделе, эта встреча будет с чистого листа, мы уверены в себе, готовились, верим, что у нас все получится.

– Каков будет настрой на эту игру?

– Мы провели много важных игр, предыдущие семь игр в Лиге Европы выдались хорошими. Ответственность придает нам уверенность, но будем играть более расслабленно. Это ответственный матч, но он не будет из ряда вон выходящим. Я уверен в своих игроках.

– Кто является ударной силой «Уфы»?

– Я знаю все слабые и сильные стороны «Уфы», знаю всех сильных и слабых игроков, кого-то выделять не стоит.