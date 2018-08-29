Червиченко: «Думал, что в чемпионский сезон «Спартака» безобразие с судейством достигло апогея. Сейчас – какой-то ад»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко перед матчем 6-го тура РПЛ против «Зенита» поделился мнением о судействе.

– Насколько в игре «Зенита» и «Спартака» результат будет зависеть от судейства?

– Так, как судят «Спартак»… Возвращаемся к теме, когда «Спартак» становился чемпионом. Я думал, что тогда безобразие достигло своего апогея, но судейство в этом году это какой-то ад. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, кто этим всем руководит в РФС. Судьи творят, что хотят, и им абсолютно наплевать на то, что они говорят. А заявление Александра Егорова, что Андрею Тихонову надо заниматься тренерской работой – мне кажется, это уже запредельное хамство.

Вообще-то судьи получают деньги от того, что люди приходят на интересную, честную игру. А судейские руководители существующее безобразие прикрывают ошибками, невнимательностью и прочей ерундой. Это наглая коррупция, которая должна когда-нибудь закончиться.

Матч пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.