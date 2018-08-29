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  • Червиченко: «Думал, что в чемпионский сезон «Спартака» безобразие с судейством достигло апогея. Сейчас – какой-то ад»

Червиченко: «Думал, что в чемпионский сезон «Спартака» безобразие с судейством достигло апогея. Сейчас – какой-то ад»

29 августа 2018, 20:01
18

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко перед матчем 6-го тура РПЛ против «Зенита» поделился мнением о судействе.

– Насколько в игре «Зенита» и «Спартака» результат будет зависеть от судейства?

– Так, как судят «Спартак»… Возвращаемся к теме, когда «Спартак» становился чемпионом. Я думал, что тогда безобразие достигло своего апогея, но судейство в этом году это какой-то ад. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, кто этим всем руководит в РФС. Судьи творят, что хотят, и им абсолютно наплевать на то, что они говорят. А заявление Александра Егорова, что Андрею Тихонову надо заниматься тренерской работой – мне кажется, это уже запредельное хамство.

Вообще-то судьи получают деньги от того, что люди приходят на интересную, честную игру. А судейские руководители существующее безобразие прикрывают ошибками, невнимательностью и прочей ерундой. Это наглая коррупция, которая должна когда-нибудь закончиться.

Матч пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (18)
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OfaZavr
1535563042
кто о чем а этот опять о грязи в адрес бывшего клуба.
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GreyDM
1535563455
толстяк как всегда,ни одного интервью,чтобы спартак не зацепить... злопамятный какой-то, аки девочка))
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Asbjorn
1535564626
господи,когда же он заткнется то?все ему плохо,и Спартаку вечно судьи помогают,что ж он не вспоминает времена ,когда он был в Спартаке и он его развали практически?
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erma
1535567045
Лишний раз убедился, что все его неполноценные комменты крутятся вокруг Спартака. Несомненно, что без его чуткого руководства Спартак стал чемпионом только благодаря безобразному судейству. И только в этом контексте упомянуто судейство в нынешнем сезоне! Судейство ныне не лучше и не хуже других сезонов, эту истерику и самопиар через судейство мы слышим каждый год. Общий приземленный уровень нашего судейства - это нечто вне теории заговора и несовершенного ментального процесса г-на Червиченко.
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Dieter Günther Bohlen
1535567385
Спартак стал чемпионом благодаря никчемности других. Просто из всех никчемных, никчемный спартак оказался лучше...
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Полная Канистра
1535567861
ни дня без высера к бывшему клубу ну что за за чел такой на свете
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Мары
1535570694
По существу Червь сбитый лётчик и слушать его завывания о Спартаке, это как слушать завывания сенатора Макейна (царство ему небесное) о России.Слов много, эмоций тоже, но сдохнуть всё таки придётся.
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zigbert
1535571179
Снова его дурацкие заявления и желание опорочить Спартак.
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Gold of Spartak
1535594724
Бомбардир, вы окончательно хотите превратится в посредственное желтое СМИ путем перепечатывания таких вот бредовых заявлений псевдолюдей,которые откровенно хамят, лишь бы попиариться за счет Спартака? Что за маразматики у них берут интервью? Этот...*цензура* развалил Спартак,какое он вообще имеет право высказываться о нас?
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АртурZaСМ
1535603352
Этому "нехорошему" (далб..бу) человеку не даёт покоя тот факт, что после него Спартак становился только лучше. Никак не может принять , что он го.но-руководитель. Теперь видите ли чемпионат Спартак выиграл за счёт судей, а что же ты тогда молчишь за те года когда ЦСКА с Зенитом за уши тащили?
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