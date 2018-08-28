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Дерби ЦСКА – «Спартак» планируется провести 23 сентября

28 августа 2018, 14:33
10

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин заявил, что матч 8-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» должен пройти 23 сентября.

«Когда пройдет дерби? Понятно, что 20 сентября, в четверг, будут матчи в Лиге Европы. Но проводить встречу в понедельник не хотелось бы. Матч ЦСКА – «Спартак» планируется провести 23 сентября, в воскресенье.

Но окончательное решение будет принято позднее. Не забывайте, что дата проведения игры планируется с учетом матчей 1/16 финала Кубка России», – сказал Пышкин.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (10)
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серега кашин
1535457052
а цска бы все равно выклянчил бы понедельник
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Отчаянный Пердун
1535459380
Календарь составлен через жопу. почему команды которые в еврокубках, не играют раньше группового этапа?
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Чикомас
1535459705
...будет сеча...
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volfrik
1535465617
в понедельник сделают
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Мы ЦСКА
1535466309
я знаю кто победит...
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shurik45
1535466373
Без Промеса ,Спартак не так опасен. Так что борьба будет в любом случаи .
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storm30111976
1535477464
матч тв будет показывать?
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