Дерби ЦСКА – «Спартак» планируется провести 23 сентября

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин заявил, что матч 8-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» должен пройти 23 сентября.

«Когда пройдет дерби? Понятно, что 20 сентября, в четверг, будут матчи в Лиге Европы. Но проводить встречу в понедельник не хотелось бы. Матч ЦСКА – «Спартак» планируется провести 23 сентября, в воскресенье.

Но окончательное решение будет принято позднее. Не забывайте, что дата проведения игры планируется с учетом матчей 1/16 финала Кубка России», – сказал Пышкин.