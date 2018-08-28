На «Самара Арене» из-за долгов отключили электричество. Через три дня там пройдет матч «Крылья Советов» – «Анжи»

На стадионе «Самара Арена» из-за неоплаты счетов отключили электричество. Застройщик не оплачивал счета с начала 2018 года.

«Чемпионат мира закончился, впереди суровая реальность. На «Самара Арене» отключили свет. Оказалось, что застройщик стадиона ПСО «Казань» не оплачивает электричество с начала года, и у «Самараэнерго» тупо закончилось терпение.

Через три дня на стадионе должен пройти матч «Крылья Советов» – «Анжи». И, возможно, это будет первый в истории матч в темноте. Или при свечах», – говорится в сообщении источника.

Матч «Крылья Советов» – «Анжи» состоится 1 сентября и начнется в 14:00 по московскому времени.