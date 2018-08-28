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  • На «Самара Арене» из-за долгов отключили электричество. Через три дня там пройдет матч «Крылья Советов» – «Анжи»

На «Самара Арене» из-за долгов отключили электричество. Через три дня там пройдет матч «Крылья Советов» – «Анжи»

28 августа 2018, 12:40
38

На стадионе «Самара Арена» из-за неоплаты счетов отключили электричество. Застройщик не оплачивал счета с начала 2018 года.

«Чемпионат мира закончился, впереди суровая реальность. На «Самара Арене» отключили свет. Оказалось, что застройщик стадиона ПСО «Казань» не оплачивает электричество с начала года, и у «Самараэнерго» тупо закончилось терпение.

Через три дня на стадионе должен пройти матч «Крылья Советов» – «Анжи». И, возможно, это будет первый в истории матч в темноте. Или при свечах», – говорится в сообщении источника.

Матч «Крылья Советов» – «Анжи» состоится 1 сентября и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Анжи
Комментарии (38)
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Cules2013
1535449443
Тю, пустяк-проблема, матч же в 14-00)) Главное в туалете окна есть?)) а то темно же, будет неудобно...
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Полная Канистра
1535452614
ну вот и настал тот день когда можно в чулане керосиновую лампу доставать. Полный бардак в нашем хозяйстве ? как выборы всегда куча денег у вас на болтовню ролики и агитки мля слов нет
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pato08
1535453616
__(_ "Кина не будет! Электричество кончилось" ___
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vladimir-7
1535454123
Надо брать пример с С.Собянина, он отремонтировал Лужники и все, теперь там и свет, и вода, и туалеты не работают, и ничего не работает. А для кого и для чего этот стадион нужен? Собянина нужно вернуть на его родину, в Тюмень
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BRO_football
1535454208
В 14:00 ещё светло будет. Поиграют под естественным освещением солнца, ничего страшного не случится. У нас вон команды в четвёртых дивизионах всегда так играют, и пока без происшествий.
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vick-north-west
1535454344
В два часа дня?? Ну хорошо, в Самаре будет три. Светло же еще! На хер им свет?? Экономить надо! Трансляцию смартфонами снимать, деревянное табло принести. И все дела.
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zigbert
1535458228
Повезло самарцам что игра будет в 14:00. Экономить теперь надо во всем. И не забывать золотые слова "экономика должна быть экономной".
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erma
1535464729
Если команды зажгут, то и свет не нужен будет.
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OfaZavr
1535470120
да вот вам и суровая реальность. еще и халатность немалую роль играет. но думаю предпримут меры и свет снова прольется)
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Рубик Докоян
1535475546
Игра состоится при свечах и при подсветке айфонами и смартфонами болельщиков...
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