Опубликованы первые фото официального мяча Лиги наций

Появились первые изображения официального мяча для нового турнира УЕФА – Лиги наций.

Мяч выполнен в белом и серебристом цветах, с применением разноцветных орнаментов, напоминающих флаги стран-участниц турнира.

Турнир, в котором примут участие 55 национальных команды, пройдут с 6 сентября по 20 ноября. Путевки на чемпионат Европы-2020 будут разыграны 5-9 июня 2019 года.

Сборная России в Лиге наций сыграет с Турцией (на выезде – 7 сентября; дома – 14 октября) и Швецией (дома – 11 октября; дома – 20 ноября).