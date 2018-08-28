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Гари Невилл: «МЮ» нельзя устраивать чехарду с тренерами»

28 августа 2018, 11:04
9

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл предложил не торопиться с увольнением Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

«МЮ» нельзя устраивать чехарду с тренерами. Да, я понимаю, что бывают разные времена, трудности, но еще слишком рано – прошло всего три игры с начала чемпионата, чтоб искать замену.

Руководство клуба должно пойти на встречу Жозе Моуринью и дать завершить ему этот сезон. Клуб больше, чем любой человек», – заявил Невилл.

Матч третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 0:3. После трех туров «МЮ» имеет в своем активе одну победу и два поражения. Команда идет на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Похоже, Моуринью скоро уволят

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе Невилл Гари
Комментарии (9)
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XaXatyn
1535444797
МЮ не умеет играть в тот футбол который ставит Маур !
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Павел Буре
1535445079
Ну если владельцев устроит что МЮ будет без ЛЧ после этого сезона, то пусть маура оставляют, и мы опять будем целый сезон гадать, а во что играет МЮ??? и главное как играет МЮ!!!! и смотреть унылый скучный футбол а также оправдания и нытье Маура еще целый сезон!! У меня есть другое предложение, отпусть маура, и нанять зидана пока его никто другой из топ клубов не схапал. Пусть зидан годик помаринуется а АПЛ, а уже на следующий сезон купит себе игроков для победы в АПЛ. В реале он за три года потратил очень мало по сравнению с другими топ клубами.
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Павел Буре
1535445337
Нет грязный Гари, беда не в том что проиграли, а беда в том, что за 3 года потрачено около 500 лямов, а никто так и не понимает во что играет МЮ!!! игру Маур за 3 года не поставил, конте пришел, поставил игру челси за сезон, гвардиола пришел поставил игру МС тоже, клоп пришел на ливер хочется смотреть, вчера тотенхем класс показал, а что МЮ??? а МЮ с мауром ничего!!!!! вот почему его надо кикать из МЮ, и брать зидана, пока зидан свободен, ато ведь уведут!!
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KOLBIS
1535445557
C ним он превращается в недоклуб и деградирует,скоро от былого величия ничего не останется,зачем тут тянуть?...
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Gullit 76
1535445886
Мю нужен тренер другой тактики!
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Den Bull
1535446601
МЮ тот клуб который играл в атаку всегда при Ферги, Маур это совсем другое дело, скорее всего ему нужен другой клуб который в первую очередь думает о защите, например Юве думаю ему бы подошел.
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Сержтир
1535447839
В футбольной жизни как и обычной есть чёрные и белые полосы.будем надеется что чёрная полоса не задержится на долго.
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FanatSerj
1535449175
Маура сольют, в этом трансферное окно ему никого не купили, кого он просил, а по цене цене акций клуб поднялся выше крыше, тут уже пошла игра на слив тренера от руководства, хотя как раз в этом сезоне по окончанию можно было бы и спросить с Маура результат.
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zigbert
1535455384
Опасения Невилла не напрасны. Тренерская чехарда ни к чему хорошему не приводит.
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