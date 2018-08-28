Гари Невилл: «МЮ» нельзя устраивать чехарду с тренерами»

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл предложил не торопиться с увольнением Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

«МЮ» нельзя устраивать чехарду с тренерами. Да, я понимаю, что бывают разные времена, трудности, но еще слишком рано – прошло всего три игры с начала чемпионата, чтоб искать замену.

Руководство клуба должно пойти на встречу Жозе Моуринью и дать завершить ему этот сезон. Клуб больше, чем любой человек», – заявил Невилл.

Матч третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 0:3. После трех туров «МЮ» имеет в своем активе одну победу и два поражения. Команда идет на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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