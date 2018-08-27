Шикунов: «Божович в «Крыльях»? У нас будет работать Тихонов»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал информацию о том, что клуб может возглавить Миодраг Божович.

«Божович может возглавить «Крылья»? Услышал об этом из новостей, мне сегодня показали. Никаких разговоров с Миодрагом не было. Просто все понимают, что у нас с ним хорошие отношения, он работал с нами в «Ростове». Он мой большой товарищ, друг, но у нас с ним не было никаких разговоров.

У нас будет работать Тихонов. Мы только начали работу, и даже повода для таких разговоров нет», – сказал Шикунов.