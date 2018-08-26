Баркли: «Хочу забить 20 голов в сезоне. Лэмпарду, Джеррарду и Скоулзу это удавалось»

Полузащитник «Челси» Росс Баркли поделился мнением о бывшем игроке лондонцев Фрэнке Лэмпарде.

«Я верю, что смогу забить 20 мячей за сезон. Это много, но это реально. Лэмпард, Джеррард и Скоулз делали это.

Лэмпард – пример для меня. Он перешел в «Челси» в том же возрасте, что и я, на том же этапе карьеры. Он был моим кумиром с детства, я смотрел Лигу чемпионов, как он тогда забивал.

Если я достигну половины того, что он достиг в «Челси», это будет успехом», – сказал Бракли.

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