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    Баркли: «Хочу забить 20 голов в сезоне. Лэмпарду, Джеррарду и Скоулзу это удавалось»

    Полузащитник «Челси» Росс Баркли поделился мнением о бывшем игроке лондонцев Фрэнке Лэмпарде.

    «Я верю, что смогу забить 20 мячей за сезон. Это много, но это реально. Лэмпард, Джеррард и Скоулз делали это.

    Лэмпард – пример для меня. Он перешел в «Челси» в том же возрасте, что и я, на том же этапе карьеры. Он был моим кумиром с детства, я смотрел Лигу чемпионов, как он тогда забивал.

    Если я достигну половины того, что он достиг в «Челси», это будет успехом», – сказал Бракли.

    Вы даже не представляете, насколько «Челси» повезло с Жоржиньо

    Источник: Skysports

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    26.08.2018 22:53
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