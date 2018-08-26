Азар: «Победа над «Ньюкаслом» на последних минутах? Мы «Челси» и никогда не сдаемся»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал результат матча 3-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:1). Победный гол был забит на 87-й минуте встречи.
«Когда они забили, все подумали, что будет ничья. Но мы «Челси» и никогда не сдаемся.
Мы хорошо сыграли, создали много моментов, заслужили победу. Я устал, устала вся команда, но у нас есть очки», – сказал Азар.
«Челси» с 9-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице.
Вы даже не представляете, насколько «Челси» повезло с Жоржиньо
Источник: BBC