Азар: «Победа над «Ньюкаслом» на последних минутах? Мы «Челси» и никогда не сдаемся»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал результат матча 3-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:1). Победный гол был забит на 87-й минуте встречи.

«Когда они забили, все подумали, что будет ничья. Но мы «Челси» и никогда не сдаемся.

Мы хорошо сыграли, создали много моментов, заслужили победу. Я устал, устала вся команда, но у нас есть очки», – сказал Азар.

«Челси» с 9-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице.

Вы даже не представляете, насколько «Челси» повезло с Жоржиньо