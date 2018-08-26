Федотов: «Оренбург» показал фантастический футбол против «Краснодара»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал исход матча пятого тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). Хозяева упустили победу в последней десятиминутке основного времени.

«Очень обидная ничья, потому что при счете 1:0 мы имели отличные моменты. Могли забить гол в в раздевалку, был выход один на один. Почему я назвал ничью поражением? Нет, это не так. Я горд за ребят, что они показали фантастический футбол.

Обидно и грустно, но жизнь продолжается. Мы играли против очень классного соперника, которому мы в дальнейшем пожелаем успеха», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Оренбург» идет в таблице четвертым.

Почему «Оренбург» такой крутой? Никто не ожидал