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    Лопетеги: «Я против проведения матчей Ла Лиги в США»

    Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги выступил против проведения матчей Примеры в США. Ранее лигой было подписано соглашение с американской компанией, по которому некоторая часть игр испанского чемпионата должна пройти в Штатах.

    «Мы думаем о других вещах, но я согласен с игроками. Я думаю, у них есть причины думать то, что они думаю. Это мое мнение. Те, кто решают, должны принять решение. Но если вы спрашиваете мое мнение, то я согласен с игроками», – сказал тренер.

    Планируется, что первая игра Примеры в США состоится в январе: встретятся «Барселона» и «Жирона».

    Источник: Goal.com

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    26.08.2018 11:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 12:07

      Да Лопетеги и спрашивать никто не будет.

      2
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      Рейтинг: -10

      yyunazarov 26 августа 2018, 13:15


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      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 26 августа 2018, 11:54

      Это очередной грамотей написал или такой чудо-переводчик был?

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