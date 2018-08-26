Лопетеги: «Я против проведения матчей Ла Лиги в США»

Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги выступил против проведения матчей Примеры в США. Ранее лигой было подписано соглашение с американской компанией, по которому некоторая часть игр испанского чемпионата должна пройти в Штатах.

«Мы думаем о других вещах, но я согласен с игроками. Я думаю, у них есть причины думать то, что они думаю. Это мое мнение. Те, кто решают, должны принять решение. Но если вы спрашиваете мое мнение, то я согласен с игроками», – сказал тренер.

Планируется, что первая игра Примеры в США состоится в январе: встретятся «Барселона» и «Жирона».