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    Адиев: «В вопросе финансирования «Анжи» есть определенное продвижение»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о развитии финансовой ситуации в клубе. По словам специалиста, имеет место позитивный сдвиг.

    «Заинтересовано ли руководство региона в поддержке «Анжи»? Мне очень сложно отвечать на эти вещи, потому что я не веду переговоры по финансовым моментам. У нас есть генеральный директор, есть президент клуба, который встречается со спонсорами, с правительством Дагестана.

    Я знаю, что идут переговоры, наметился позитивный сдвиг в этом плане. Есть определенное продвижение в этом направлении, и мы все ждем, чем это все разрешится», – сказал Адиев.

    «Анжи» идет в зоне вылета РПЛ.

    Источник: Sport24

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    26.08.2018 09:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 26 августа 2018, 10:36

      пока онжи, чурбанам тут не место одних хвотает :))

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    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 26 августа 2018, 10:16

      Удачи,Анжи.

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