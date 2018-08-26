Адиев: «В вопросе финансирования «Анжи» есть определенное продвижение»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о развитии финансовой ситуации в клубе. По словам специалиста, имеет место позитивный сдвиг.

«Заинтересовано ли руководство региона в поддержке «Анжи»? Мне очень сложно отвечать на эти вещи, потому что я не веду переговоры по финансовым моментам. У нас есть генеральный директор, есть президент клуба, который встречается со спонсорами, с правительством Дагестана.

Я знаю, что идут переговоры, наметился позитивный сдвиг в этом плане. Есть определенное продвижение в этом направлении, и мы все ждем, чем это все разрешится», – сказал Адиев.

«Анжи» идет в зоне вылета РПЛ.