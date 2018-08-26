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    Рауш: «Мы были в шоке после двух пропущенных от «Спартака» мячей»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш подвел итог матча пятого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Игрок рассказал о шоковом состоянии бело-голубых по ходу встречи.

    «После двух очень быстро пропущенных голов в первом тайме мы были в шоке, играли не в свой футбол. Во втором тайме все изменилось — начали играть в атаку, ничего не боялись и заслуженно забили гол.

    Думаю, во втором тайме мы были лучше, играли в отличный футбол. Но нам не хватило еще одного гола, не повезло», – сказал Рауш.

    «Динамо» идет на седьмом месте.

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    Источник: Sport24

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    26.08.2018 08:58
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 11:45

      До реальных угроз дело не доходило и если бы не этот нелепый гол ,все могло завершиться спокойно.

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 26 августа 2018, 17:44

      Рауш, смотри на табло!!!, там - 2:1!!!, побольше тренируйся, не путай самбо с футболом, и передай привет Самба Соу ( костолому), и всем "Степашиным"))... - великим "прогнозистам"...это моё личное мнение!, и никаких оценок прошу мне не выставлять! Всем спасибо!

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > кеша_КБ 26 августа 2018, 20:32

      Костолом - это Иуда Жопнин с двумя подкатами сзади, без шанса сыграть в мяч, что подразумевает удаление. Очёчки протирайте перед футболом, а то видимость у вас плохая.)))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 августа 2018, 14:28

      Там счёт вообще крупнее должен был быть.Кучу моментов не использовали, чистый гол судьи зажилили.А вообще возили Вас как баранов практически весь матч.Молчал бы уж.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Мары 26 августа 2018, 16:07

      Вашу хвалёную командочку во втором тайме видно не было, возила.)))

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      Рейтинг: +181

      Flame2045 26 августа 2018, 13:54

      Думаю, во втором тайме мы были лучше, играли в отличный футбол.---да вам могли ещё насовать,мечтатель!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 13:20

      ну не стоит преувеличивать. с голом просто повезло вам и во втором тайме лучше точно не были. реализуй мы другие моменты сейчас подобное от вас не услышали бы)

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      Рейтинг: -10

      yyunazarov 26 августа 2018, 13:16

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал-~~~~-- https://piar.life/blog

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      Рейтинг: +5072

      Т34 26 августа 2018, 12:15

      Вы были не в шоке, а простите меня за выражение, в жопе. И только слабая, пока, реализация моментов у Спартака, помогла вам проиграть с приличным счетом. Гол Рыкова - это несчастный случай или, как говорят: гол-дурак. Спартак переиграл вас полностью. Даже в ФНЛ некоторые команды играют лучше, чем отыграло матч Динамо.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Т34 26 августа 2018, 12:31

      Гол Рыкова - это класс игрока Динамо и отсутствие класса у вратаря Спартака. Всё остальное нарисовало тебе больное воображение.)))

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 26 августа 2018, 11:49

      гол-дурак.... заслуженно забили)))) не смеши)))
      Повезло ... бывает...

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      Рейтинг: +8590

      vashinin 26 августа 2018, 11:11

      Спартак с победой!

      6
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 26 августа 2018, 10:49

      Вам как раз таки очень повезло, мусароК.))))

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