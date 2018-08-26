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  • Рауш: «Мы были в шоке после двух пропущенных от «Спартака» мячей»

Рауш: «Мы были в шоке после двух пропущенных от «Спартака» мячей»

26 августа 2018, 08:58
24

Защитник «Динамо» Константин Рауш подвел итог матча пятого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Игрок рассказал о шоковом состоянии бело-голубых по ходу встречи.

«После двух очень быстро пропущенных голов в первом тайме мы были в шоке, играли не в свой футбол. Во втором тайме все изменилось — начали играть в атаку, ничего не боялись и заслуженно забили гол.

Думаю, во втором тайме мы были лучше, играли в отличный футбол. Но нам не хватило еще одного гола, не повезло», – сказал Рауш.

«Динамо» идет на седьмом месте.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Рауш Константин
Комментарии (24)
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shuran
1535264120
Случайный гол,а так 3:0 должно было быть.
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Blossiya
1535266111
Что? Были лучше? На какой МИНУТЕ матча вы были лучше?
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Blossiya
1535266153
Вас возили всю игру. И говорить больше не о чем.
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Полная Канистра
1535269358
//заслуженно забили гол// ну ну залетел от дурака сами поди наверное не ожидали от такого фарта
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Боцман59rus
1535269769
Вам как раз таки очень повезло, мусароК.))))
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vashinin
1535271087
Спартак с победой!
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Кинстифа
1535273354
гол-дурак.... заслуженно забили)))) не смеши))) Повезло ... бывает...
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Т34
1535274911
Вы были не в шоке, а простите меня за выражение, в жопе. И только слабая, пока, реализация моментов у Спартака, помогла вам проиграть с приличным счетом. Гол Рыкова - это несчастный случай или, как говорят: гол-дурак. Спартак переиграл вас полностью. Даже в ФНЛ некоторые команды играют лучше, чем отыграло матч Динамо.
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OfaZavr
1535278812
ну не стоит преувеличивать. с голом просто повезло вам и во втором тайме лучше точно не были. реализуй мы другие моменты сейчас подобное от вас не услышали бы)
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zigbert
1535359509
До реальных угроз дело не доходило и если бы не этот нелепый гол ,все могло завершиться спокойно.
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