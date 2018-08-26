Рауш: «Мы были в шоке после двух пропущенных от «Спартака» мячей»

Защитник «Динамо» Константин Рауш подвел итог матча пятого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Игрок рассказал о шоковом состоянии бело-голубых по ходу встречи.

«После двух очень быстро пропущенных голов в первом тайме мы были в шоке, играли не в свой футбол. Во втором тайме все изменилось — начали играть в атаку, ничего не боялись и заслуженно забили гол.

Думаю, во втором тайме мы были лучше, играли в отличный футбол. Но нам не хватило еще одного гола, не повезло», – сказал Рауш.

«Динамо» идет на седьмом месте.

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