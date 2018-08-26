Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рейнгольд: «Спартак» возил «Динамо», он на голову сильнее бело-голубых»

Рейнгольд: «Спартак» возил «Динамо», он на голову сильнее бело-голубых»

26 августа 2018, 06:13
26

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку матчу пятого тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо» (2:1). Эксперт считает, что спартаковцы на голову сильнее.

«Дерби получилось! «Спартак» возил «Динамо», имел громадное преимущество, хорошо провeл игру, мне понравилось. В первом тайме вообще была только одна команда — «красно-белая». По желанию и характеру нет никаких вопросов.

Сейчас я смотрю в предстоящий тур, на игру с «Зенитом». Хорошо, что сегодня никто не получил травму, поэтому в Питере нас ждeт битва. А в этом туре «Спартак» провeл очень удачную генеральную репетицию.

В целом, футбол был хороший, «Динамо» выглядело временами прилично, но не до такой степени. Не будем греха таить — «Спартак» на голову сильнее», – полагает Рейнгольд.

Спартаковцы занимают первое место.

Секрет побед «Спартака» – разнообразные угловые. Это новая тенденция

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Рейнгольд Валерий
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Shotlandets86
1535254141
Не выдавай желаемое за действительное, старый маразматик.)))
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1535254283
старик посмотри какой у вас вратарь из раздевалки голы пропускает
Ответить
человек просто
1535264193
Спартак это бренд. Но в данный момент Европа показала там он никто.Пусть потешится на Российских просторах. Это-же Бренд.
Ответить
Рубик Докоян
1535265105
Дед всё "извозом" занимается по старой привычке. После окончания футбольной карьеры работал одно время таксистом.
Ответить
polt
1535270535
Червиченко: «Спартак» одержал очередную вымученную победу. О чем тут говорить?»
Ответить
a_who
1535272689
Все верно Валерий Леонидович !
Ответить
OfaZavr
1535274594
ну я бы не сказал что прям возили и были на голову сильнее, Динамо временами действовали неплохо и создавали кое-какие трудности. думаю можно сказать что были просто сильнее и класс у нас выше.
Ответить
general.lizyukov
1535274661
Возил - это Ливерпуль-Спартак. А вы вчера просто выиграли в упорной борьбе. Скоро дедуля начнет про 1-0 говорить "возил". Все в циферки играют.
Ответить
Мары
1535284474
Ну в принципе возил Спартак Динамо в первом тайме. Во втором игра уже более менее равной была, с бОльшим давлением сине белых, но с бОльшими моментами у спартачей.В общем дерби на славу вышло.Одобряю.
Ответить
zigbert
1535356081
Преимущество в первом тайме у Спартака было очевидным. Забей Спартак 3й мяч ,все было бы решено в спокойном режиме.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+