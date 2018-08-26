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    Рейнгольд: «Спартак» возил «Динамо», он на голову сильнее бело-голубых»

    Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку матчу пятого тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо» (2:1). Эксперт считает, что спартаковцы на голову сильнее.

    «Дерби получилось! «Спартак» возил «Динамо», имел громадное преимущество, хорошо провeл игру, мне понравилось. В первом тайме вообще была только одна команда — «красно-белая». По желанию и характеру нет никаких вопросов.

    Сейчас я смотрю в предстоящий тур, на игру с «Зенитом». Хорошо, что сегодня никто не получил травму, поэтому в Питере нас ждeт битва. А в этом туре «Спартак» провeл очень удачную генеральную репетицию.

    В целом, футбол был хороший, «Динамо» выглядело временами прилично, но не до такой степени. Не будем греха таить — «Спартак» на голову сильнее», – полагает Рейнгольд.

    Спартаковцы занимают первое место.

    Секрет побед «Спартака» – разнообразные угловые. Это новая тенденция

    Источник: Rusfootball.info

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    26.08.2018 06:13
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +451

      frizom 27 августа 2018, 21:41

      Массимо правильно настроил команду и отлично подготовил игроков к матчу. В итоге Спартак делал все что хотел в 1 тайме а потом играл по счету.

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 10:48

      Преимущество в первом тайме у Спартака было очевидным. Забей Спартак 3й мяч ,все было бы решено в спокойном режиме.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 августа 2018, 14:54

      Ну в принципе возил Спартак Динамо в первом тайме.
      Во втором игра уже более менее равной была, с бОльшим давлением сине белых, но с бОльшими моментами у спартачей.В общем дерби на славу вышло.Одобряю.

      3
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 26 августа 2018, 12:11

      Возил - это Ливерпуль-Спартак. А вы вчера просто выиграли в упорной борьбе.
      Скоро дедуля начнет про 1-0 говорить "возил". Все в циферки играют.

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > general.lizyukov 26 августа 2018, 12:27

      Не всегда количество голов отражает положение на поле. Так вот, в конкретном случае, Спартак действительно возил Динамо, особенно в первом тайме, что признал даже Хохлов, сказав, что выглядели они, как детский сад.

      5
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      Рейтинг: +886

      kolyma999 > general.lizyukov 26 августа 2018, 12:39

      Долго уже Ливерпулем будете все дырки затыкать?Допустим в следующем туре Спам обыграет Зенит,опять Ливером тыкать будете? А так то уж весь первый тайм возил точно

      3
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > kolyma999 27 августа 2018, 00:34

      Да всегда. Пока вы победами 2-1 не перестанете хвастать.
      Испанцы тоже "возили" наших, однако наши прошли дальше, а короли контроля и паса домой полетели.

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Т34 27 августа 2018, 00:36

      Да хоть как они выглядели. Счет - 2-1. Ни о каком возили речь идти не может. Если все ваши действия не приводят к 7-1 - грош им цена. Вы реализовать свое преимущество не можете.
      Вот минчане зеньку отвозили 4-0. А потом он их 8-1. А вы просто выиграли, хоть и превосходили по игровым показателям на голову.
      Бубнова позовите, он все по ТТД распишет.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 12:09

      ну я бы не сказал что прям возили и были на голову сильнее, Динамо временами действовали неплохо и создавали кое-какие трудности. думаю можно сказать что были просто сильнее и класс у нас выше.

      5
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      Рейтинг: +2726

      a_who 26 августа 2018, 11:38

      Все верно Валерий Леонидович !

      3
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      Рейтинг: +4934

      polt 26 августа 2018, 11:02

      Червиченко: «Спартак» одержал очередную вымученную победу. О чем тут говорить?»

      -3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 26 августа 2018, 10:33

      Г.....н

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > VVM1964 26 августа 2018, 11:20

      Это он про себя, свой ник смог срифмовать и очень этим доволен. )

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 августа 2018, 09:31

      Дед всё "извозом" занимается по старой привычке. После окончания футбольной карьеры работал одно время таксистом.

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      Рейтинг: +144

      человек просто 26 августа 2018, 09:16

      Спартак это бренд. Но в данный момент Европа показала там он никто.Пусть потешится на Российских просторах. Это-же Бренд.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > человек просто 26 августа 2018, 12:35

      И кто у нас в Европе показал себя? Зенит с 0:4 от команды 147 места рейтинга, цска со своими антирекордами, локомотив - пролетевший с разгромным счетом в прошлом сезоне? Европа показывает, что мы все там никто. Да, не исключение и Спартак.

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      Рейтинг: +319

      Silver 76 > Т34 26 августа 2018, 14:29

      Смотри рейтинг клубов УЕФА ,там видно кто сколько показал и какое место занимает.

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