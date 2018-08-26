Рейнгольд: «Спартак» возил «Динамо», он на голову сильнее бело-голубых»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку матчу пятого тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо» (2:1). Эксперт считает, что спартаковцы на голову сильнее.

«Дерби получилось! «Спартак» возил «Динамо», имел громадное преимущество, хорошо провeл игру, мне понравилось. В первом тайме вообще была только одна команда — «красно-белая». По желанию и характеру нет никаких вопросов.

Сейчас я смотрю в предстоящий тур, на игру с «Зенитом». Хорошо, что сегодня никто не получил травму, поэтому в Питере нас ждeт битва. А в этом туре «Спартак» провeл очень удачную генеральную репетицию.

В целом, футбол был хороший, «Динамо» выглядело временами прилично, но не до такой степени. Не будем греха таить — «Спартак» на голову сильнее», – полагает Рейнгольд.

Спартаковцы занимают первое место.

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