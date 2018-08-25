Баркли мог перейти в «Челси» пять лет назад. «Эвертон» скрыл от него предложение лондонцев

Полузащитник «Челси» Росс Баркли рассказал, что его переход в лондонский клуб мог состояться намного раньше.

«Челси» приобрел англичанина у «Эвертона» в январе этого года за 15 миллионов фунтов стерлингов.

Скауты лондонцев наблюдали за хавбеком летом 2011 года, а спустя два года «Челси» сделал ливерпульцам предложение. Сделка предусматривала пункт, что «Эвертон» сможет взять футболиста в аренду. Но Баркли заявил, что понятия не имел о поступившем предложении.

«Я не знал об этом, пока не вступил в переговоры с «Челси» и он не упомянул обо мне», – сказал Баркли.