Главные новости дня. «Ростов» выиграл у «Арсенала». Умер Алексей Парамонов

Джеррард раскритиковал судейство в игре с «Уфой».

Алексей Парамонов умер в возрасте 93 лет.

Уткин заплатил один миллион рублей в фонд по решению проблем аутизма.

Нобоа расстался с женой.

Щенников не сыграет за ЦСКА в матче с «Рубином».

Ташаев и Ещенко не помогут «Спартаку» в игре с «Динамо».

«Жирона» и «Барселона» могут сыграть матч чемпионата Испании в США.

«Ростов» обыграл на выезде тульский «Арсенал» в пятом туре РПЛ.

Бывший защитник «Фиорентины» осужден за то, что размещал объявления об эскорте от имени бывшей жены.

Зидан рассматривается в качестве нового главного тренера «МЮ».