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    ЦСКА отправился на матч с «Рубином». В Казань полетели 19 футболистов, Щенников остался в Москве

    Сегодня, 24 августа, ЦСКА вылетел в Казань на матч пятого тура РПЛ с «Рубином».

    На игру в Казань отправились 19 футболистов московского клуба.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

    Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Хердур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.

    Полузащитники: Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Тимур Пухов.

    Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Фeдор Чалов, Виталий Жиронкин.

    Встреча «Рубин» – ЦСКА состоится в субботу, 25 августа и начнется в 16:30 по московскому времени.

    После четырех туров москвичи занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав пять очков. Казанцы располагаются на одну строчку ниже, уступая ЦСКА по разнице мячей.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    24.08.2018 16:25
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +38

      RAUL7777 25 августа 2018, 10:08

      ребят, да че вы так на всё реагируете？нужно быть добрее.

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 25 августа 2018, 00:49

      удачи, верим, ждём...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 24 августа 2018, 21:02

      Армейцам ,удачи!!! Завтра еду на поддержку в Казань.

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > shurik45 24 августа 2018, 21:15

      Молодец! Спасибо тебе..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 24 августа 2018, 19:39

      Как дети,ей Богу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 24 августа 2018, 19:26

      Армейцам удачи в Казани! Ждём только положительного результата!!!

      3
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      Рейтинг: +1297

      compka 24 августа 2018, 17:39

      Успехов Рубину!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 24 августа 2018, 16:41

      Ждем только победы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      RAUL7777 24 августа 2018, 16:34

      ЦСКА нагнёт Рубин!!!!!!!!!!!

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > MORd0R 24 августа 2018, 16:48

      скорее мордыр, там новость про Головина вышла, и объясни им, что у него травма колена была.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > MORd0R 24 августа 2018, 16:57

      сам прочитаешь, а тебе отвечать на этот вопрос не собираюсь, петушатня)

      2
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > MORd0R 24 августа 2018, 17:38

      пишет дура, у которой ошибка на ошибке.

      2
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      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > MORd0R 24 августа 2018, 17:46

      а ну ка на х.у.й пойди ка)

      1
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      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > MORd0R 24 августа 2018, 18:09

      сольется моча по тебе, уже в реальной жизни, а не в интернете, когда обассывать тебя будут, за такую е.б.а.лу которую ты здесь проворачиваешь, мамин герой))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > MORd0R 24 августа 2018, 18:26

      рейтинг себе рисуй, на жизнь обиженный)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +380

      Гуус > RAUL7777 24 августа 2018, 22:12

      уже в казани краснодар пытался нагнуть и получил люлей...
      да и зенит ели ноги у нес из казани так что вам та и подавно нечего ловить будет наверно!

      0
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      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > MORd0R 28 августа 2018, 18:28

      чего расплакался из-за минусиков?) нюня петушиная)

      2
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      ...
      Рейтинг: +54666

      MaxRnD > shikari_ 29 сентября 2018, 12:00

      vesut@mail.ru давай сюда для координации действий. Надо это говно контролировать

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 29 сентября 2018, 13:02

      ))) Макс, это открытие второго фронта )

      5
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      ...
      Рейтинг: +54666

      MaxRnD > Project Бабангида 29 сентября 2018, 13:24

      Да не, Андреас, тут просто идут свои микровойны местного значения. Вас слава богу они не касаются и то счастье ))

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 29 сентября 2018, 19:14

      Макс, хиллари тратить время и нервы на неандертальцев однофамильцев Е.б.а.н.у.т.ь.к.о ?...

      4
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      ...
      Рейтинг: +54666

      MaxRnD > Рубик Докоян 29 сентября 2018, 19:16

      Олег, есть варианты, когда по другому нельзя ! Некоторых психов только это и успокаивает. Приходится убивать время ((
      Так что Стасик против таких ещё ангелочек

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 29 сентября 2018, 19:18

      У меня на таких всегда рука тянулась к пистолету, медицина ведь бессильна, но иногда и сало выписывал. А тут они просто из трусов выпрыгивают, радуясь безнаказанности.

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      Рейтинг: +54666

      MaxRnD > Рубик Докоян 29 сентября 2018, 19:22

      Есть тут одна одиозная личность Shugan/Сёгун. Вот тут shakiri_ перечислил где-то только половину его аккаунтов:
      https://bombardir.ru/news/555886-Ronaldu-samyy-vysokooplachivaemyy-igrok-Serii-A-Otryv-ot-vtorogo-mesta-215-milliona#comments

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 29 сентября 2018, 19:26

      Понятно. У меня к сожалению из-за устаревшего браузера не выделяется ссылка и многие видео не поддерживаются. Таких не мало на разных сайтов, которые только и занимаются провокационными вбросами и разной фигнёй, кооперируясь с себе подобными.

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      Рейтинг: +54666

      MaxRnD > Рубик Докоян 29 сентября 2018, 19:28

      Любит измываться над людьми, которые не в курсе приблизительно в таком стиле:
      Нагло цепляет, причём не ограничивает себя в хамстве. При попытках урезонить, начинает поливать грязью с нескольких аккаунтов с параллельным опусканием кармы и у оппонента создаётся впечатление, что его заклёвывают несколько человек, но увы это всё одно и тоже лицо под разными личинами

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      MaxRnD > Рубик Докоян 29 сентября 2018, 19:31

      Человек, подвергшийся такой экзекуции естественно теряется и не понимает, что происходит. Эффект особенно удаётся, когда человек не силён в IT и не может по используемым словесным оборотам определить, что с разных аккаунтов его прессует одно и то же лицо

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      Рубик Докоян > MaxRnD 29 сентября 2018, 19:34

      Понятно. Но лексика и обороты речи, сленг всегда выдаст одного и того же клиента. Погружаюсь в просмотр матча Челси-Ливер. )))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 29 сентября 2018, 19:35

      В моём профиле коммент за 29.09.2018 11:57. Пройди и посмотри на названия аккаунтов.
      На всякий случай это чудо надо знать в лицо, т.е. список его акков

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      MaxRnD > Рубик Докоян 29 сентября 2018, 19:36

      Не все это понимают и я неоднократно наблюдал, как люди теряются в таких ситуациях

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 29 сентября 2018, 21:11

      Посмотрел. Ума нет, а в интернете шарит. Сколько аккаунтов у него и отовсюду может тявкать.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 29 сентября 2018, 21:13

      нихера себе) я под сорок аккаунтов насчитал) это не Андрей Таров? на саккере говорили что он такой же фигнёй страдает. наделал ботов что бы лайки себе ставить

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      Рейтинг: +54666

      MaxRnD > Project Бабангида 30 сентября 2018, 08:15

      Андреас, утро доброе ! Да, я понятия не имею "who is this", но это даже наверное меньшая половина из его засвеченных аккаунтов. Сколько может быть ещё не проявившихся - не знаю.

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