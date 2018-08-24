ЦСКА отправился на матч с «Рубином». В Казань полетели 19 футболистов, Щенников остался в Москве

Сегодня, 24 августа, ЦСКА вылетел в Казань на матч пятого тура РПЛ с «Рубином».

На игру в Казань отправились 19 футболистов московского клуба.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Хердур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.

Полузащитники: Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Тимур Пухов.

Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Фeдор Чалов, Виталий Жиронкин.

Встреча «Рубин» – ЦСКА состоится в субботу, 25 августа и начнется в 16:30 по московскому времени.

После четырех туров москвичи занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав пять очков. Казанцы располагаются на одну строчку ниже, уступая ЦСКА по разнице мячей.