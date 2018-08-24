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    Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет

    Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет.

    «Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон», – сообщил его близкий друг Михаил Захаров.

    Ранее сообщалось, что здоровье Парамонова серьезно ухудшилось, у ветерана отказали ноги, упало зрение, болели внутренние органы. После ряда процедур медики давали неутешительный прогноз. Тем не менее он был выписан из больницы в четверг, а в ночь с пятницы на субботу ему стало хуже.

    В 1956 году Парамонов завоевал олимпийское золото в составе сборной СССР. В составе «Спартака» он четырежды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды – обладателем Кубка страны (1950, 1958).

    В общей сложности он провел за красно-белых 302 матча и забил 73 гола.

    Источник: ТАСС

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    24.08.2018 09:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 24 августа 2018, 22:05

      Люди уходят ,но память о них живет ... Соболезнования родным и близким.

      2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 16:31

      Глубокое соболезнование. Редко встретишь сейчас таких бескорыстных людей.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2229

      river31 24 августа 2018, 14:34

      Пусть земля будет пухом и память останется на века. Мои соболезнования родным и близким.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 24 августа 2018, 14:08

      Героическое поколение уходит!Светлая память!Соболезнования родным и близким.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 августа 2018, 12:51

      Соболезнования..
      Крепкое поколение, военное-послевоенное. Бескорыстное... Делали все на совесть..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 24 августа 2018, 12:03

      Светлая память! Спасибо за всё, что сделал для футбола.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 24 августа 2018, 11:35

      Земля ему пухом

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 24 августа 2018, 11:10

      Вот какие люди были у нас!!!Славную жизнь прожил,есть на кого равняться нынешнему поколению,а они не хотят...Печально...Земля пухом и Царство Небесное!!!...

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 августа 2018, 10:55

      Какие люди, какие футболисты уходят из жизни! Светлая память!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 24 августа 2018, 10:45

      ...отличным футболистом был,мои соболезнования...

      5
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