Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет.

«Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон», – сообщил его близкий друг Михаил Захаров.

Ранее сообщалось, что здоровье Парамонова серьезно ухудшилось, у ветерана отказали ноги, упало зрение, болели внутренние органы. После ряда процедур медики давали неутешительный прогноз. Тем не менее он был выписан из больницы в четверг, а в ночь с пятницы на субботу ему стало хуже.

В 1956 году Парамонов завоевал олимпийское золото в составе сборной СССР. В составе «Спартака» он четырежды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды – обладателем Кубка страны (1950, 1958).

В общей сложности он провел за красно-белых 302 матча и забил 73 гола.