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Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет

24 августа 2018, 09:30
16

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет.

«Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон», – сообщил его близкий друг Михаил Захаров.

Ранее сообщалось, что здоровье Парамонова серьезно ухудшилось, у ветерана отказали ноги, упало зрение, болели внутренние органы. После ряда процедур медики давали неутешительный прогноз. Тем не менее он был выписан из больницы в четверг, а в ночь с пятницы на субботу ему стало хуже.

В 1956 году Парамонов завоевал олимпийское золото в составе сборной СССР. В составе «Спартака» он четырежды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды – обладателем Кубка страны (1950, 1958).

В общей сложности он провел за красно-белых 302 матча и забил 73 гола.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (16)
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ilichkadr
1535092557
Светлая ему память.
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Рубик Докоян
1535092715
Уходят последние из могикан того поколения. Светлая память Алексею Александровичу ! Наши искренние соболезнования семье, родственникам и друзьям.
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OfaZavr
1535093483
очень жаль но к этому все и шло после объявления диагноза. тем более возраст солидный. светлая память. соболезнование родным и близким...
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19831170
1535093635
Земля пухом!
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aaaaahhhh
1535093657
Очень жаль. Светлая ему память.
Ответить
FaTeK1945ru
1535096737
...отличным футболистом был,мои соболезнования...
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Опорник84
1535097353
Какие люди, какие футболисты уходят из жизни! Светлая память!
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KOLBIS
1535098206
Вот какие люди были у нас!!!Славную жизнь прожил,есть на кого равняться нынешнему поколению,а они не хотят...Печально...Земля пухом и Царство Небесное!!!...
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DOCTOR PENALTY
1535101384
Светлая память! Спасибо за всё, что сделал для футбола.
Ответить
zigbert
1535117489
Глубокое соболезнование. Редко встретишь сейчас таких бескорыстных людей.
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