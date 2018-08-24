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    Ташаев и Ещенко не примут участие в игре с «Динамо»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кто из футболистов не сможет выйти на поле в матче пятого тура РПЛ с «Динамо».

    – Сегодня в общей группе отсутствовали Ломовицкий, Ташаев, Ещенко, Боккетти. Что с ними?

    – У Ломовицкого ушиб ахилла, он не тренировался всю неделю. У Ташаев небольшое растяжение. У Ещенко немного болит задняя поверхность. Боккетти восстанавливается после травмы.

    Боккетти и Ломовицкий, думаю, вернутся в строй раньше всех. С Ташаевым же предстоит подождать дольше всего.

    – У Ташаева и Ещенко динамовское прошлое. То, что они не сыграют в дерби, это плюс или минус? Учитывая возможный негатив со стороны болельщиков «Динамо».

    – Это игроки «Спартака». Мы не обращаем внимания на прошлое игроков. Я могу понять расстройство клуба, когда их покидает тот или иной футболист. Но футболист, будучи профессионалом, всегда делает определенный выбор. В Италии то же самое – многие выступали за «Милан», «Интер» и «Ювентус». Если какой-то из моих игроков выкладывается на поле на все 100 процентов и затем уходит в другую команду, я не скажу ему ничего.

    – В связи с отсутствием названных игроков не изменится схема 4-3-3?

    – Нет. Мы будем придерживаться нашей философии. Начнем, скорее всего, именно по 4-3-3.

    Встреча «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2018 19:14
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 09:09

      Жаль конечно ,но сейчас есть кем заменить.

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 05:36

      Все правильно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +294

      Мортус 24 августа 2018, 22:05

      Да чего уж там. Поросенок просто струсил.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 августа 2018, 20:33

      Жаль .Очень жаль.Если Ещенко это даже не потеря, то с Ташаевым было бы веселей.Значительно.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 августа 2018, 20:31

      Ну вот Каррера и внёс ясность по отдельным игрокам, почему их не будет в матче с "Динамо". Пусть восстанавливаются, ещё будет не мало матчей, чтобы проявить себя в игре за "Спартак".

      8
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      Рейтинг: +1426

      VSt 24 августа 2018, 20:13

      Всё правильно. Динамо (что бы там не заявляло), само отпустило Ташаева, суд это подтвердил. Болелам по человечески обидно, это понятно, но надо принять как факт.
      А футболисту играть, расти и доказывать.

      2
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      Рейтинг: +1445

      GreyDM 24 августа 2018, 19:58

      короче Зобнин самый смелый экс-динамик в составе спартака,ну или просто привык уже)))

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 августа 2018, 19:37

      Совесть не позволяет

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 19:32

      ну насчет Ещенко ладно а вот Ташаев жаль что не сыграет. хотя может оно и к лучшему учитывая некоторые обстоятельства.

      6
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 24 августа 2018, 19:23

      По новости за Ещенко рад, раскидать его финтами, может даже инвалид...
      - живу, мечтая о дне, когда в компании Комбарова, он отчалит из тарасовки.)))

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