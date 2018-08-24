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Ташаев и Ещенко не примут участие в игре с «Динамо»

24 августа 2018, 19:14
16

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кто из футболистов не сможет выйти на поле в матче пятого тура РПЛ с «Динамо».

– Сегодня в общей группе отсутствовали Ломовицкий, Ташаев, Ещенко, Боккетти. Что с ними?

– У Ломовицкого ушиб ахилла, он не тренировался всю неделю. У Ташаев небольшое растяжение. У Ещенко немного болит задняя поверхность. Боккетти восстанавливается после травмы.

Боккетти и Ломовицкий, думаю, вернутся в строй раньше всех. С Ташаевым же предстоит подождать дольше всего.

– У Ташаева и Ещенко динамовское прошлое. То, что они не сыграют в дерби, это плюс или минус? Учитывая возможный негатив со стороны болельщиков «Динамо».

– Это игроки «Спартака». Мы не обращаем внимания на прошлое игроков. Я могу понять расстройство клуба, когда их покидает тот или иной футболист. Но футболист, будучи профессионалом, всегда делает определенный выбор. В Италии то же самое – многие выступали за «Милан», «Интер» и «Ювентус». Если какой-то из моих игроков выкладывается на поле на все 100 процентов и затем уходит в другую команду, я не скажу ему ничего.

– В связи с отсутствием названных игроков не изменится схема 4-3-3?

– Нет. Мы будем придерживаться нашей философии. Начнем, скорее всего, именно по 4-3-3.

Встреча «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ещенко Андрей Боккетти Сальваторе Ташаев Александр Ломовицкий Александр Каррера Массимо
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Shotlandets86
1535127416
Испугались обструкции.)))
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Dieter Günther Bohlen
1535127647
Вітаю всіх з днем незалежності України!
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Боцман59rus
1535127826
По новости за Ещенко рад, раскидать его финтами, может даже инвалид... - живу, мечтая о дне, когда в компании Комбарова, он отчалит из тарасовки.)))
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OfaZavr
1535128328
ну насчет Ещенко ладно а вот Ташаев жаль что не сыграет. хотя может оно и к лучшему учитывая некоторые обстоятельства.
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BRO_football
1535128665
Совесть не позволяет
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VSt
1535130804
Всё правильно. Динамо (что бы там не заявляло), само отпустило Ташаева, суд это подтвердил. Болелам по человечески обидно, это понятно, но надо принять как факт. А футболисту играть, расти и доказывать.
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Рубик Докоян
1535131899
Ну вот Каррера и внёс ясность по отдельным игрокам, почему их не будет в матче с "Динамо". Пусть восстанавливаются, ещё будет не мало матчей, чтобы проявить себя в игре за "Спартак".
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Мары
1535132023
Жаль .Очень жаль.Если Ещенко это даже не потеря, то с Ташаевым было бы веселей.Значительно.
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Мортус
1535137556
Да чего уж там. Поросенок просто струсил.
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zigbert
1535177343
Жаль конечно ,но сейчас есть кем заменить.
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