Ташаев и Ещенко не примут участие в игре с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кто из футболистов не сможет выйти на поле в матче пятого тура РПЛ с «Динамо».

– Сегодня в общей группе отсутствовали Ломовицкий, Ташаев, Ещенко, Боккетти. Что с ними?

– У Ломовицкого ушиб ахилла, он не тренировался всю неделю. У Ташаев небольшое растяжение. У Ещенко немного болит задняя поверхность. Боккетти восстанавливается после травмы.

Боккетти и Ломовицкий, думаю, вернутся в строй раньше всех. С Ташаевым же предстоит подождать дольше всего.

– У Ташаева и Ещенко динамовское прошлое. То, что они не сыграют в дерби, это плюс или минус? Учитывая возможный негатив со стороны болельщиков «Динамо».

– Это игроки «Спартака». Мы не обращаем внимания на прошлое игроков. Я могу понять расстройство клуба, когда их покидает тот или иной футболист. Но футболист, будучи профессионалом, всегда делает определенный выбор. В Италии то же самое – многие выступали за «Милан», «Интер» и «Ювентус». Если какой-то из моих игроков выкладывается на поле на все 100 процентов и затем уходит в другую команду, я не скажу ему ничего.

– В связи с отсутствием названных игроков не изменится схема 4-3-3?

– Нет. Мы будем придерживаться нашей философии. Начнем, скорее всего, именно по 4-3-3.

Встреча «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.