Зидан – запасной вариант на место Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остается в списке потенциальных кандидатов на аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».

На данный момент отставка нынешнего главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью не обсуждается, но по ходу сезона такое решение не исключается. В этой связи Зидан является основным кандидатом на смену португальцу. Ранее француз заявил, что не против возглавить манкунианцев.

Зидан готов ждать и через своего представителя поддерживает контакт с руководством «МЮ».