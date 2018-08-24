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    Зидан – запасной вариант на место Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остается в списке потенциальных кандидатов на аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».

    На данный момент отставка нынешнего главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью не обсуждается, но по ходу сезона такое решение не исключается. В этой связи Зидан является основным кандидатом на смену португальцу. Ранее француз заявил, что не против возглавить манкунианцев.

    Зидан готов ждать и через своего представителя поддерживает контакт с руководством «МЮ».

    Источник: Daily Mail

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    24.08.2018 10:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 16:51

      Знает ли сам Зидан об этом запасном варианте?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > zigbert 25 августа 2018, 10:22

      Это как с клубом из ЮАР кажись) Куда он был "подписан" за 50 млн евро.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 24 августа 2018, 16:38

      Зидан знает какой команду тренировать,он может тренировать только ювентус

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 24 августа 2018, 12:19

      Неплохой запас у Манчестера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 24 августа 2018, 11:59

      Симпатизирую МЮ, с радостью согласился бы на такой вариант.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 24 августа 2018, 11:26

      очень интересно было бы посмотреть на его работу в МЮ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 24 августа 2018, 11:08

      Пора уже его основным делать, иначе монкунианцы еще один сезон профукают.

      6
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 24 августа 2018, 11:06

      Зидан запасной вариант?????....Вот насмешили,это МЮ у Зидана так себе вариантик...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY > KOLBIS 24 августа 2018, 11:58

      +++)))

      2
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