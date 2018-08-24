Уткин пожертвовал 1 миллион в фонд по решению проблем аутизма в России

Комментатор Василий Уткин сдержал свое обещание, данное накануне чемпионата мира. В июне он пообещал пожертвовать весь гонорар за работу на «Первом канале» во время ЧМ-2018 в фонд содействия решению проблем аутизма.

Сегодня Уткин предоставил платежный документ, согласно которому он перевел на счет организации 1 миллион рублей.

«Итак, дело сделано. Гонорар за работу на «Первом» на чемпионате мира в России плюс немного от иных доходов для ровного и красивого счета переданы в Благотворительный фонд содействия решению проблем аутизма в России «ВЫХОД». Играйте в футбол!» – написал Уткин в инстаграме.