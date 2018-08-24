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    Уткин пожертвовал 1 миллион в фонд по решению проблем аутизма в России

    Комментатор Василий Уткин сдержал свое обещание, данное накануне чемпионата мира. В июне он пообещал пожертвовать весь гонорар за работу на «Первом канале» во время ЧМ-2018 в фонд содействия решению проблем аутизма.

    Сегодня Уткин предоставил платежный документ, согласно которому он перевел на счет организации 1 миллион рублей.

    «Итак, дело сделано. Гонорар за работу на «Первом» на чемпионате мира в России плюс немного от иных доходов для ровного и красивого счета переданы в Благотворительный фонд содействия решению проблем аутизма в России «ВЫХОД». Играйте в футбол!» – написал Уткин в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    24.08.2018 14:17
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 24 августа 2018, 20:04

      Немного занудства: штамп банка о проведении транзакции можно увидеть? А то я платёжек много разных красивых могу нарисовать.

      А вообще респект.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 18:54

      вот это молодец, достойно. хорошо что держит свое слово. не всегда же его забирать назад))

      7
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 августа 2018, 18:11

      Молодец!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11241

      alp 24 августа 2018, 17:50

      василий, хоть и не хороший человек, но слово сдержал. достойно уважения

      3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 17:48

      Молодец Василий.Достойный поступок.

      9
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 24 августа 2018, 17:05

      Молодец! Уважение!

      9
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      Рейтинг: +543

      vsolon 24 августа 2018, 17:00

      респект

      5
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 24 августа 2018, 16:49

      Какой-то странный выбор фонда, он явно не самый нуждающийся.
      Президент этого фонда Авдотья Смирнова - жена Анатолия Чубайса.
      Рыжий Анатолий так-то может всем аутистам мира помочь)

      1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 24 августа 2018, 16:30

      прекрасный пример для подражания тем,кто много говорит,но мало делает.

      8
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 24 августа 2018, 16:24

      Хоть одно ДОБРОЕ дело сделал!
      Дай Бог, не последнее.
      Уж лучше Уткину заняться благотворительностью, чем нести всякую АХИНЕЮ!
      Всяк польза для общества и нуждающихся.

      Живите в Миру и ЧЕСТНО трудитесь,
      Творите Добро и не ленитесь.
      Творить Добро всегда торопитесь,
      Тайно давайте и не скупитесь!

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