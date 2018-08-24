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  • Уткин пожертвовал 1 миллион в фонд по решению проблем аутизма в России

Уткин пожертвовал 1 миллион в фонд по решению проблем аутизма в России

24 августа 2018, 14:17
41

Комментатор Василий Уткин сдержал свое обещание, данное накануне чемпионата мира. В июне он пообещал пожертвовать весь гонорар за работу на «Первом канале» во время ЧМ-2018 в фонд содействия решению проблем аутизма.

Сегодня Уткин предоставил платежный документ, согласно которому он перевел на счет организации 1 миллион рублей.

«Итак, дело сделано. Гонорар за работу на «Первом» на чемпионате мира в России плюс немного от иных доходов для ровного и красивого счета переданы в Благотворительный фонд содействия решению проблем аутизма в России «ВЫХОД». Играйте в футбол!» – написал Уткин в инстаграме.

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Публикация от text (@realradioutkin)

Источник: Instagram
Россия Уткин Василий
Комментарии (41)
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Майор Дзагоев
1535109541
Уткин перевел деньги на борьбу с самим собой?
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Фотон
1535110013
Ничего себе, какие деньги крутятся, а я на пенсию в 16 тысяч живу.
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омск55
1535111548
МОЛОДЕЦ пример для некоторых а не шампанское пить в Монте -Карло
Ответить
Lester84
1535115290
Несмотря на всю желчь, изливаемую им в последние годы - этот его поступок достоин уважения! Респект!!!
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Anper
1535115784
фонд по борьбе с аутизмом это как?? нанимают боевиков и они отстреливают аутистов??
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Vladarg
1535117432
прекрасный пример для подражания тем,кто много говорит,но мало делает.
Ответить
vsolon
1535119207
респект
Ответить
Almazovich
1535119538
Молодец! Уважение!
Ответить
zigbert
1535122125
Молодец Василий.Достойный поступок.
Ответить
OfaZavr
1535126069
вот это молодец, достойно. хорошо что держит свое слово. не всегда же его забирать назад))
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