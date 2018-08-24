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    РФС окажет помощь в организации похорон Парамонова

    РФС окажет помощь в организации похорон ушедшего из жизни ветерана «Спартака» и сборной СССР Алексея Парамонова.

    «Естественно, мы поможем с похоронами, займемся этим. Спросим у его близких, что нужно, окажем материальную помощь. Я знаю, что на Ваганьковском кладбище есть место, которое он давно приготовил.

    Недели две-три назад мы посылали ему материальную помощь, были постоянно в курсе всего, где он находился. Когда проходил чемпионат мира, он был на матче открытия. Мы включали его в список на финальный матч, но ему было сложно ходить», – заявил Председатель комитета ветеранов Российского футбольного союза Александр Мирзоян.

    Олимпийский чемпион 1956 года умер сегодня, 24 августа, на 94-м году жизни.

    Источник: ТАСС

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    24.08.2018 10:23
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