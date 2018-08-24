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    Левашов: «Кононов хочет, чтобы «Арсенал» играл с позиции силы»

    Сотрудник медицинской службы тульского «Арсенала» Михаил Левашов рассказал о работе в клубе главного тренера команды Олега Кононова.

    «Мы сейчас продвигаем атакующий футбол. Кононов добивается, чтобы мы больше играли с позиции силы. Постепенно нащупываем этот стиль, стараемся много играть впереди. Тем более у команды очень поднялось настроение после камбэка в игре с «Ахматом».

    Теперь готовимся к матчу с «Ростовом». Особого значения нахождению соперника наверху мы не придаем. После четырех туров турнирная таблица – достаточно условный показатель. Вот если к десятому туру «Ростов» или «Оренбург» будут в лидерах, тогда это вызовет другие эмоции.

    А пока мы готовимся к этой встрече как к обычному матчу», – сказал Левашов.

    Матч пятого тура РПЛ «Арсенал» Тула – «Ростов» состоится сегодня, 24 августа, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    24.08.2018 06:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 августа 2018, 12:13

      Зря к Ростову готовишься как к обычному матчу. Нужно еще учитывать ковер.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 24 августа 2018, 09:53

      Надо иметь эту силу

      2
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    • ...
      Рейтинг: +54666

      MaxRnD 24 августа 2018, 07:20

      Когда с Ростовом играют с позиции силы - это ему только наруку ..,

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