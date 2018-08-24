Левашов: «Кононов хочет, чтобы «Арсенал» играл с позиции силы»

Сотрудник медицинской службы тульского «Арсенала» Михаил Левашов рассказал о работе в клубе главного тренера команды Олега Кононова.

«Мы сейчас продвигаем атакующий футбол. Кононов добивается, чтобы мы больше играли с позиции силы. Постепенно нащупываем этот стиль, стараемся много играть впереди. Тем более у команды очень поднялось настроение после камбэка в игре с «Ахматом».

Теперь готовимся к матчу с «Ростовом». Особого значения нахождению соперника наверху мы не придаем. После четырех туров турнирная таблица – достаточно условный показатель. Вот если к десятому туру «Ростов» или «Оренбург» будут в лидерах, тогда это вызовет другие эмоции.

А пока мы готовимся к этой встрече как к обычному матчу», – сказал Левашов.

Матч пятого тура РПЛ «Арсенал» Тула – «Ростов» состоится сегодня, 24 августа, в 19:30 по московскому времени.