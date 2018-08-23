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    Хиддинк – кандидат на пост главного тренера сборной Колумбии

    Гус Хиддинк может стать главным тренером сборной Колумбии.

    Контракт нынешнего тренера южноамериканской команды Хосе Пекермана с национальной Федерацией футбола рассчитан до 31 августа. По его истечении голландцу могут предложить четырехлетнее соглашение. Если это произойдет, 71-летний специалист будет готовить колумбийцев к чемпионату мира-2022, который пройдет в Катаре.

    Последним местом работы Хиддинка был «Челси», который он возглавлял с декабря 2015 по май 2016 года.

    С 2006 по 2010 год голландец тренировал сборную России.

    Источник: Sport.es

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    23.08.2018 13:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 августа 2018, 14:30

      Гусу наш почет и уважение, но на восьмом десятке ехать на другой континент конечно бы не стоило.

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 23 августа 2018, 14:18

      Гус Иванович ,человек реально ,поднявший сборную в новейшей истории России на до сих пор не превзойденную высоту... Народ тогда ожил....
      приставка ,,иванович,, просто так в Россиии не разбазаривается,заслужить надо!
      Теперь рвется в Колумбию! Не надо.Там ,правда,пуляют.
      Может найдется в России чел,кто его уговорит,извинится и пригласит взад! Он был самым толковым тренером,кто имел также планы на развитие игры в стране...

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 августа 2018, 14:11

      Гус непотопляемый...

      3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 августа 2018, 13:47

      Там иногда убивают за неудачные матчи. Гус, подумай, а надо ли тебе это?!

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