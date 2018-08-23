Хиддинк – кандидат на пост главного тренера сборной Колумбии

Гус Хиддинк может стать главным тренером сборной Колумбии.

Контракт нынешнего тренера южноамериканской команды Хосе Пекермана с национальной Федерацией футбола рассчитан до 31 августа. По его истечении голландцу могут предложить четырехлетнее соглашение. Если это произойдет, 71-летний специалист будет готовить колумбийцев к чемпионату мира-2022, который пройдет в Катаре.

Последним местом работы Хиддинка был «Челси», который он возглавлял с декабря 2015 по май 2016 года.

С 2006 по 2010 год голландец тренировал сборную России.