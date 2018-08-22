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  • Шунин: «Матчи против «Спартака» для «Динамо» всегда принципиальны»

Шунин: «Матчи против «Спартака» для «Динамо» всегда принципиальны»

22 августа 2018, 11:43
9

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о ходе подготовки своей команды к матчу пятого тура РПЛ со «Спартаком».

«В первых трех турах мы сыграли вничью. Матч с «Уфой» был важен в психологическом плане, так как нам нужна была победа. Мы понимали, что соперник играет в квалификации Лиги Европы, силы у него не безграничны, футболисты устали. Тем более мы играли дома и при своих болельщиках, что добавляло мотивации и ответственности.

Впереди нас ждет серьезный соперник – московский «Спартак». Несомненно, победа над «Уфой» придаст нам уверенности. Сейчас мы готовимся к матчу с красно-белыми, все футболисты максимально сконцентрированы на предстоящей игре. На положительных эмоциях готовиться гораздо легче.

Для меня абсолютно каждый матч важный, так как в случае победы мы получаем три очка. Поэтому я не разделяю игры на важные или нет. При этом матчи против «Спартака» всегда принципиальны. Понятное дело, это будет настоящий футбольный праздник, игра, к которой будет приковано внимание множества болельщиков обеих команд», – рассказал Шунин.

Матч пятого тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, в 19:00 по московскому времени на стадионе «Открытие Арена».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Уфа Шунин Антон
Комментарии (9)
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Рубик Докоян
1534928250
Посмотрим, будет ли это футбольный праздник или очередной футбольный скандал. Дай бог, чтобы первое...
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vladimir-7
1534928512
Не только болельщики Динамо и Спартака будут наблюдать это клубное противостояние, но и болельщики других клубов. Пожелаю хорошей и бескомпромиссной им игры и победы сильнейшей команде.
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DOCTOR PENALTY
1534930776
Ждём войны!!!
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subbotaspartak
1534943455
У всей страны матчи со Спартаком принципиальны... Как вы тривиальны...
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Полная Канистра
1534955018
шуня если вы выиграете то хорошо а если спартачи ????? то только потом не нойте и не валите на судью как все игры Спартака с кем он играл в первых 4 турах дурная привычка всех команд когда проигрывают Спартаку
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zigbert
1535016730
Самое главное что бы судья не повлиял на ход игры.
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