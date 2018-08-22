Шунин: «Матчи против «Спартака» для «Динамо» всегда принципиальны»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о ходе подготовки своей команды к матчу пятого тура РПЛ со «Спартаком».

«В первых трех турах мы сыграли вничью. Матч с «Уфой» был важен в психологическом плане, так как нам нужна была победа. Мы понимали, что соперник играет в квалификации Лиги Европы, силы у него не безграничны, футболисты устали. Тем более мы играли дома и при своих болельщиках, что добавляло мотивации и ответственности.

Впереди нас ждет серьезный соперник – московский «Спартак». Несомненно, победа над «Уфой» придаст нам уверенности. Сейчас мы готовимся к матчу с красно-белыми, все футболисты максимально сконцентрированы на предстоящей игре. На положительных эмоциях готовиться гораздо легче.

Для меня абсолютно каждый матч важный, так как в случае победы мы получаем три очка. Поэтому я не разделяю игры на важные или нет. При этом матчи против «Спартака» всегда принципиальны. Понятное дело, это будет настоящий футбольный праздник, игра, к которой будет приковано внимание множества болельщиков обеих команд», – рассказал Шунин.

Матч пятого тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, в 19:00 по московскому времени на стадионе «Открытие Арена».