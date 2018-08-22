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    Шунин: «Матчи против «Спартака» для «Динамо» всегда принципиальны»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о ходе подготовки своей команды к матчу пятого тура РПЛ со «Спартаком».

    «В первых трех турах мы сыграли вничью. Матч с «Уфой» был важен в психологическом плане, так как нам нужна была победа. Мы понимали, что соперник играет в квалификации Лиги Европы, силы у него не безграничны, футболисты устали. Тем более мы играли дома и при своих болельщиках, что добавляло мотивации и ответственности.

    Впереди нас ждет серьезный соперник – московский «Спартак». Несомненно, победа над «Уфой» придаст нам уверенности. Сейчас мы готовимся к матчу с красно-белыми, все футболисты максимально сконцентрированы на предстоящей игре. На положительных эмоциях готовиться гораздо легче.

    Для меня абсолютно каждый матч важный, так как в случае победы мы получаем три очка. Поэтому я не разделяю игры на важные или нет. При этом матчи против «Спартака» всегда принципиальны. Понятное дело, это будет настоящий футбольный праздник, игра, к которой будет приковано внимание множества болельщиков обеих команд», – рассказал Шунин.

    Матч пятого тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, в 19:00 по московскому времени на стадионе «Открытие Арена».

    Источник: ТАСС

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    22.08.2018 11:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 12:32

      Самое главное что бы судья не повлиял на ход игры.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 августа 2018, 19:23

      шуня если вы выиграете то хорошо а если спартачи ????? то только потом не нойте и не валите на судью как все игры Спартака с кем он играл в первых 4 турах дурная привычка всех команд когда проигрывают Спартаку

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 22 августа 2018, 16:10

      У всей страны матчи со Спартаком принципиальны...
      Как вы тривиальны...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24269

      DOCTOR PENALTY 22 августа 2018, 12:39

      Ждём войны!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > DOCTOR PENALTY 22 августа 2018, 12:43

      Пусть будет футбол без войны...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон > Рубик Докоян 22 августа 2018, 14:33

      Вот это точно!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Фотон 22 августа 2018, 19:27

      Ну, а зачем нам футбол как и вообще спорт в войну превращать. Кто круче, сильнее и мастеровитей доказывать надо в честной спортивной борьбе. А не махаться до или после игры фанам между собой.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 августа 2018, 12:01

      Не только болельщики Динамо и Спартака будут наблюдать это клубное противостояние, но и болельщики других клубов. Пожелаю хорошей и
      бескомпромиссной им игры и победы сильнейшей команде.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 августа 2018, 11:57

      Посмотрим, будет ли это футбольный праздник или очередной футбольный скандал. Дай бог, чтобы первое...

      5
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