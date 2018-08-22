Газзаев: «Тактика клубов РПЛ просто отпугивает болельщиков»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился впечатлениями от старта сезона российской Премьер-лиги на фоне чемпионата мира-2018.

«Для болельщиков случился резкий перепад после всего, что они увидели на чемпионате мира. Безусловно, этого можно было ожидать. Все-таки на первенстве планеты выступали сильнейшие футболисты со всего света.

И все же за внимание зрителя можно и нужно бороться. Однако качество футбола в стартовых турах чаще всего не соответствовало их желаниям и ожиданиям. Почти все клубы, и особенно заведомые аутсайдеры в матчах против представителей первой пятерки, играют откровенно от обороны, выставляя в защите чуть ли не всю команду. Да еще и наши лидеры трудно входят в сезон.

Как следствие, творчества на поле мы практически не видим. Такими тактическими построениями невозможно удержать зрителей на стадионе. Да, понятно, что результат превыше всего – но такая тактика просто отпугивает болельщиков.

В результате, к сожалению, мы видим снижение посещаемости по сравнению с самыми первыми турами, когда люди шли на арены ЧМ-2018, вдохновенные большим турниром. Это происходит, к примеру, в Самаре и в Ростове-на-Дону.

А на днях я прочитал, что болельщики «Ротора» и вовсе призвали к бойкоту матчей клуба якобы из-за непрофессионализма руководителей, хотя на первых играх в ФНЛ собирались десятки тысяч зрителей.

Все это никуда не годится! Мы не имеем права разбазаривать наследие ЧМ-2018 – как инфраструктуру, так и отношение людей, которые во время турнира полюбили футбол», – сказал Газзаев.