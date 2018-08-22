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  • Газзаев: «Тактика клубов РПЛ просто отпугивает болельщиков»

Газзаев: «Тактика клубов РПЛ просто отпугивает болельщиков»

22 августа 2018, 11:15
8

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился впечатлениями от старта сезона российской Премьер-лиги на фоне чемпионата мира-2018.

«Для болельщиков случился резкий перепад после всего, что они увидели на чемпионате мира. Безусловно, этого можно было ожидать. Все-таки на первенстве планеты выступали сильнейшие футболисты со всего света.

И все же за внимание зрителя можно и нужно бороться. Однако качество футбола в стартовых турах чаще всего не соответствовало их желаниям и ожиданиям. Почти все клубы, и особенно заведомые аутсайдеры в матчах против представителей первой пятерки, играют откровенно от обороны, выставляя в защите чуть ли не всю команду. Да еще и наши лидеры трудно входят в сезон.

Как следствие, творчества на поле мы практически не видим. Такими тактическими построениями невозможно удержать зрителей на стадионе. Да, понятно, что результат превыше всего – но такая тактика просто отпугивает болельщиков.

В результате, к сожалению, мы видим снижение посещаемости по сравнению с самыми первыми турами, когда люди шли на арены ЧМ-2018, вдохновенные большим турниром. Это происходит, к примеру, в Самаре и в Ростове-на-Дону.

А на днях я прочитал, что болельщики «Ротора» и вовсе призвали к бойкоту матчей клуба якобы из-за непрофессионализма руководителей, хотя на первых играх в ФНЛ собирались десятки тысяч зрителей.

Все это никуда не годится! Мы не имеем права разбазаривать наследие ЧМ-2018 – как инфраструктуру, так и отношение людей, которые во время турнира полюбили футбол», – сказал Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (8)
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WhiteEgon
1534925962
Отсутствие скорости, самоотдачи и мастерства игроков - это и есть РПЛ. А потом удивляются, почему болельщики на стадионы не ходят.
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Dieter Günther Bohlen
1534926301
Ну погавкал, что не имеете права разбазаривать наследие ЧМ, а дальше то что?) Все как было печально, так и будет.
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filosof sparty
1534927999
Ну в Ростове наверняка другие причины, ибо Валера автобусы не ставит. Спад после первых матчей после ЧМ в любом случае будет, но автобусы безусловно этому способствуют. И я только ЗА разгон антифутбольщиков. Вот только кто играть останется??? Спартак, Зенит, Краснодар, Арсенал и Ростов? Ну ЦСКА временами... А все остальные сами не играют и другим не дают
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vladik12
1534929180
Ой, апологет атакующего футбола нашелся...
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Сержтир
1534932137
Эйфория как и деньги когда-то заканчиваются и наступают серые будни,так что всё становится на свои места.
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lloegr
1534945123
Болельщики вчера родились, что ли? "Никогда такого не было, и вот опять"
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zigbert
1535016518
А что поделаешь ,"автобус" придумала наша сборная и небезуспешно.
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