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    Газзаев: «Тактика клубов РПЛ просто отпугивает болельщиков»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился впечатлениями от старта сезона российской Премьер-лиги на фоне чемпионата мира-2018.

    «Для болельщиков случился резкий перепад после всего, что они увидели на чемпионате мира. Безусловно, этого можно было ожидать. Все-таки на первенстве планеты выступали сильнейшие футболисты со всего света.

    И все же за внимание зрителя можно и нужно бороться. Однако качество футбола в стартовых турах чаще всего не соответствовало их желаниям и ожиданиям. Почти все клубы, и особенно заведомые аутсайдеры в матчах против представителей первой пятерки, играют откровенно от обороны, выставляя в защите чуть ли не всю команду. Да еще и наши лидеры трудно входят в сезон.

    Как следствие, творчества на поле мы практически не видим. Такими тактическими построениями невозможно удержать зрителей на стадионе. Да, понятно, что результат превыше всего – но такая тактика просто отпугивает болельщиков.

    В результате, к сожалению, мы видим снижение посещаемости по сравнению с самыми первыми турами, когда люди шли на арены ЧМ-2018, вдохновенные большим турниром. Это происходит, к примеру, в Самаре и в Ростове-на-Дону.

    А на днях я прочитал, что болельщики «Ротора» и вовсе призвали к бойкоту матчей клуба якобы из-за непрофессионализма руководителей, хотя на первых играх в ФНЛ собирались десятки тысяч зрителей.

    Все это никуда не годится! Мы не имеем права разбазаривать наследие ЧМ-2018 – как инфраструктуру, так и отношение людей, которые во время турнира полюбили футбол», – сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2018 11:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 12:28

      А что поделаешь ,"автобус" придумала наша сборная и небезуспешно.

      2
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      Рейтинг: +19

      lloegr 22 августа 2018, 16:38

      Болельщики вчера родились, что ли? "Никогда такого не было, и вот опять"

      -1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 22 августа 2018, 13:02

      Эйфория как и деньги когда-то заканчиваются и наступают серые будни,так что всё становится на свои места.

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 22 августа 2018, 12:13

      Ой, апологет атакующего футбола нашелся...

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 22 августа 2018, 11:53

      Ну в Ростове наверняка другие причины, ибо Валера автобусы не ставит. Спад после первых матчей после ЧМ в любом случае будет, но автобусы безусловно этому способствуют. И я только ЗА разгон антифутбольщиков. Вот только кто играть останется??? Спартак, Зенит, Краснодар, Арсенал и Ростов? Ну ЦСКА временами... А все остальные сами не играют и другим не дают

      2
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > filosof sparty 22 августа 2018, 11:54

      Динамо ещё тоже играть пытается

      1
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 22 августа 2018, 11:25

      Ну погавкал, что не имеете права разбазаривать наследие ЧМ, а дальше то что?) Все как было печально, так и будет.

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 22 августа 2018, 11:19

      Отсутствие скорости, самоотдачи и мастерства игроков - это и есть РПЛ. А потом удивляются, почему болельщики на стадионы не ходят.

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