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    «Арсенал» не хочет поднимать зарплату Рэмзи до уровня Озила

    «Арсенал» ведет работу над тем, чтобы не потерять полузащитника Аарона Рэмзи.

    Руководство столичного клуба готовит проект нового контракта для 27-летнего валлийца. Но в нем не будут соблюдены требования, которые выдвигает сам футболист. Рэмзи хочет зарабатывать в «Арсенале» не меньше, чем Месут Озил.

    Сейчас хавбек получает 110 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Зарплата немца составляет 350 тысяч фунтов стерлингов.

    Действующий контракт футболиста с «Арсеналом» рассчитан до середины 2019 года. В его услугах ранее проявляли заинтересованность «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Лацио».

    Источник: Evening Standard

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    22.08.2018 08:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 11:43

      Терять Ремзи тоже не стоит.

      3
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 22 августа 2018, 10:13

      Сбежит ,если не поднимут

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 августа 2018, 10:10

      Это не Рэмзи мало платят, а Озилу - много. Может Месуту проще скинуть ЗП, чтобы валлийцу было не так обидно))

      6
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 августа 2018, 10:04

      Я то думал, что Озил там сидит. А он оказывается один из самых топов АПЛ по ЗП.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 августа 2018, 08:36

      Разница по зарплата в 3 раза, но мастерством Озил его так не превосходит. На ЧЕ 2016г. Рэмзи здорово отыграл, но потом травма и теперь надо набирать игровых кондиций. Игрок качественный и по нему будут предложения "Арсеналу".

      4
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      Рейтинг: +421

      LMI 22 августа 2018, 08:09

      Прощай Аарон. Удачи зимой в новом клубе. А пока через 2-3 матча побегает на поле

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