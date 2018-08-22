«Арсенал» не хочет поднимать зарплату Рэмзи до уровня Озила

«Арсенал» ведет работу над тем, чтобы не потерять полузащитника Аарона Рэмзи.

Руководство столичного клуба готовит проект нового контракта для 27-летнего валлийца. Но в нем не будут соблюдены требования, которые выдвигает сам футболист. Рэмзи хочет зарабатывать в «Арсенале» не меньше, чем Месут Озил.

Сейчас хавбек получает 110 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Зарплата немца составляет 350 тысяч фунтов стерлингов.

Действующий контракт футболиста с «Арсеналом» рассчитан до середины 2019 года. В его услугах ранее проявляли заинтересованность «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Лацио».