Турбин рассудит матч «Спартак» – «Динамо», Мешков назначен на игру «Рубин» – ЦСКА

Судья Евгений Турбин назначен на матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Встреча пройдет 25 августа на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

С другими назначениями арбитров на игры 5-го тура можно ознакомиться ниже.

24 августа (пятница)

«Арсенал» – «Ростов»

Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

25 августа (суббота)

«Урал» – «Ахмат»

Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Рубин» – ЦСКА

Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

«Спартак» – «Динамо»

Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

26 августа (воскресенье)

«Оренбург» – «Краснодар»

Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Сергей Французов (Москва).

«Уфа» – «Зенит»

Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Тихон Калугин (Москва), резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Локомотив» – «Анжи»

Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья –Сергей Чебан (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

27 августа (понедельник)

«Енисей» – «Крылья Советов»

Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).