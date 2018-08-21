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    Турбин рассудит матч «Спартак» – «Динамо», Мешков назначен на игру «Рубин» – ЦСКА

    Судья Евгений Турбин назначен на матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Встреча пройдет 25 августа на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    С другими назначениями арбитров на игры 5-го тура можно ознакомиться ниже.

    24 августа (пятница)

    «Арсенал» – «Ростов»

    Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    25 августа (суббота)

    «Урал» – «Ахмат»

    Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    «Рубин» – ЦСКА

    Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    «Спартак» – «Динамо»

    Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    26 августа (воскресенье)

    «Оренбург» – «Краснодар»

    Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Сергей Французов (Москва).

    «Уфа» – «Зенит»

    Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Тихон Калугин (Москва), резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Локомотив» – «Анжи»

    Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья –Сергей Чебан (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

    27 августа (понедельник)

    «Енисей» – «Крылья Советов»

    Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    Источник: РФС

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    21.08.2018 19:49
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 22 августа 2018, 05:44

      Тяжеловато придется Турбину.

      0
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 22 августа 2018, 01:45

      лапочкин получил заслуженный отдых от федуна

      0
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      ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Вальдемар IV 24 августа 2018, 16:19

      вот у вас полыхает то... стулья не устали менять?
      Зачем Федуну платить Лапочкину если Краснодар сам не может забить?

      0
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 21 августа 2018, 23:45

      А как же лапка?)Ван лов Спартак)))

      1
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      Рейтинг: +7

      nasgazunov 21 августа 2018, 23:24

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 21 августа 2018, 22:09

      Дима , не подведите ! Динамо - только ПОБЕДА !!!

      2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 21 августа 2018, 21:28

      Турбин? Это провалище для обоих команд. Самый посредственный арбитр России.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 августа 2018, 20:54

      нам без разницы кто судить будет все хорошисты и плохиши надо просто играть в свою игру и выигрывать

      3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 20:41

      Совсем неплохо.

      3
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      Рейтинг: +17859

      ilichkadr 21 августа 2018, 20:20

      Интересно, в Уфу специально назначили ассистентами главного судьи двух москвичей?

      0
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      Рейтинг: +17859

      ilichkadr 21 августа 2018, 20:17

      Скоро у мясных наступят дни Турбиных. Надо быть готовым к неожиданностям!

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > ilichkadr 21 августа 2018, 21:10

      да ,дни турбиных
      ты прав...
      можно ,конечно параллели проводить,
      но ...судья Турбин либо войдет в историю ,либо в нее ,,влипнет,,

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      Рейтинг: +17859

      ilichkadr > alex1951 21 августа 2018, 21:22

      Похоже корячится последнее. Динамо, на мой взгляд, по-барабану кто будет судить Турбин, Мешков......., а вот мясным НЕТ.

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      ilichkadr > altair2004 21 августа 2018, 21:53

      Подозрительно, что на 5-й тур Лапочкина не привлекают. Возможно дали отдохнуть? Думается мне, как бы по просьбе "народа" Лапочкина не назначили на матч Зенит - Спартак 3 сентября, поскольку Динамо уж точно не проиграет мясным.

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