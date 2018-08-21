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  • Турбин рассудит матч «Спартак» – «Динамо», Мешков назначен на игру «Рубин» – ЦСКА

Турбин рассудит матч «Спартак» – «Динамо», Мешков назначен на игру «Рубин» – ЦСКА

21 августа 2018, 19:49
14

Судья Евгений Турбин назначен на матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Встреча пройдет 25 августа на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

С другими назначениями арбитров на игры 5-го тура можно ознакомиться ниже.

24 августа (пятница)

«Арсенал» – «Ростов»

Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

25 августа (суббота)

«Урал» – «Ахмат»

Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Рубин» – ЦСКА

Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

«Спартак» – «Динамо»

Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

26 августа (воскресенье)

«Оренбург» – «Краснодар»

Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Сергей Французов (Москва).

«Уфа» – «Зенит»

Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Тихон Калугин (Москва), резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Локомотив» – «Анжи»

Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья –Сергей Чебан (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

27 августа (понедельник)

«Енисей» – «Крылья Советов»

Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Турбин Евгений
Комментарии (14)
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LOKOfanatik19
1534870964
Почему в России такие смешные фамилии у Судей, прям спецом.
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ilichkadr
1534871850
Скоро у мясных наступят дни Турбиных. Надо быть готовым к неожиданностям!
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ilichkadr
1534872048
Интересно, в Уфу специально назначили ассистентами главного судьи двух москвичей?
Ответить
zigbert
1534873303
Совсем неплохо.
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Полная Канистра
1534874079
нам без разницы кто судить будет все хорошисты и плохиши надо просто играть в свою игру и выигрывать
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vladik12
1534876112
Турбин? Это провалище для обоих команд. Самый посредственный арбитр России.
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nasgazunov
1534883040
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Cubinec1989
1534884308
А как же лапка?)Ван лов Спартак)))
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Вальдемар IV
1534891522
лапочкин получил заслуженный отдых от федуна
Ответить
Фотон
1534905877
Тяжеловато придется Турбину.
Ответить
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