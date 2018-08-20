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    РПЛ. «Динамо» разгромило «Уфу» и обошло в таблице ЦСКА и «Локомотив»

    «Динамо» обыграло «Уфу» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 3:0. Московский клуб набрал 6 очков и поднялся на шестую строчку в таблице.

    «Уфа» с 4 очками идет десятой.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Динамо (Москва) – Уфа – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Панченко, 63; 2:0 – Луценко, 84; 3:0 – Жоаозиньо, 90+5.

    «Динамо»: Шунин, Козлов (Морозов, 81), Рыков, Шунич, Рауш (Хульмен, 88), Жоаозиньо, Соу, Тетте, Черных, Луценко, Панченко (Соснин, 87).

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Тумасян, Пуцко, Табидзе (Игбун, 78), Йокич, Пауревич, Обляков (Ваньек, 54), Карп, Кротов (Сысуев, 67), Бизяк.

    Предупреждения: Шунич, 50; Соу, 58 – Тумасян, 71.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2018 21:22
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 09:58

      конечно Уфе трудно и непривычно играть в таком графике, но в защите очень плохо сыграли в моментах когда забивало Динамо.

      3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 21 августа 2018, 06:42

      С победой!

      1
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      Рейтинг: +1819

      gor77 21 августа 2018, 03:26

      Весьма интересный получился матч.
      Самое забавное - это судья Москалёв! Столько попаданий в судью, точнее, главный судья очень часто появлялся именно там, где его не ждали.))))) Интересно, за кого играл Москалёв? )))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 23:21

      Результативный тур получился. 4 матча закончились с крупным счётом. "Динамо" в концовке матча уже добила уставшую "Уфу". Всё таки в этом режиме "Уфа" играть функционально не готова. Предположу, что в Шотландии также будет крупное поражение.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 августа 2018, 23:04

      Динамо с победой.
      В концовке разорвали Уфу начисто.

      7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 22:33

      Динамовцы конечно молодцы ,провели хороший матч. Уфе не хватило свежести.

      7
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      Рейтинг: +24269

      DOCTOR PENALTY 20 августа 2018, 22:28

      Надолго???...

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 августа 2018, 21:54

      Заслуженно победили !!!

      6
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      Рейтинг: +67326

      portero 20 августа 2018, 21:50

      надеемся что Уфа получив сегодня, сможет с шотландцами собраться и сыграть удачно

      9
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 августа 2018, 21:47

      Панчо с голом, ну и Жоаозиньо о то бедный так забить хотел, что прям очевидный пас крысил.

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