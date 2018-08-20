РПЛ. «Динамо» разгромило «Уфу» и обошло в таблице ЦСКА и «Локомотив»

«Динамо» обыграло «Уфу» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 3:0. Московский клуб набрал 6 очков и поднялся на шестую строчку в таблице.

«Уфа» с 4 очками идет десятой.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Динамо (Москва) – Уфа – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Панченко, 63; 2:0 – Луценко, 84; 3:0 – Жоаозиньо, 90+5.

«Динамо»: Шунин, Козлов (Морозов, 81), Рыков, Шунич, Рауш (Хульмен, 88), Жоаозиньо, Соу, Тетте, Черных, Луценко, Панченко (Соснин, 87).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Тумасян, Пуцко, Табидзе (Игбун, 78), Йокич, Пауревич, Обляков (Ваньек, 54), Карп, Кротов (Сысуев, 67), Бизяк.

Предупреждения: Шунич, 50; Соу, 58 – Тумасян, 71.

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