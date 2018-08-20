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  • РПЛ. «Динамо» разгромило «Уфу» и обошло в таблице ЦСКА и «Локомотив»

РПЛ. «Динамо» разгромило «Уфу» и обошло в таблице ЦСКА и «Локомотив»

20 августа 2018, 21:22
23

«Динамо» обыграло «Уфу» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 3:0. Московский клуб набрал 6 очков и поднялся на шестую строчку в таблице.

«Уфа» с 4 очками идет десятой.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Динамо (Москва) – Уфа – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Панченко, 63; 2:0 – Луценко, 84; 3:0 – Жоаозиньо, 90+5.

«Динамо»: Шунин, Козлов (Морозов, 81), Рыков, Шунич, Рауш (Хульмен, 88), Жоаозиньо, Соу, Тетте, Черных, Луценко, Панченко (Соснин, 87).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Тумасян, Пуцко, Табидзе (Игбун, 78), Йокич, Пауревич, Обляков (Ваньек, 54), Карп, Кротов (Сысуев, 67), Бизяк.

Предупреждения: Шунич, 50; Соу, 58 – Тумасян, 71.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Динамо
Комментарии (23)
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ilichkadr
1534789479
Если Динамо напихало Уфе, то что будет с Рейджерсом?
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VVM1964
1534789543
О как и ноль в графе поражения .
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Муруал
1534790051
К сожалению,тренер Уфы пока не готов выступать на уровне РФПЛ.
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ВикторВВ
1534790065
Поздравляю Динамо!!! Хорошая победа!!! Эх...ещё бы руководство в этот клуб добросовестное...
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portero
1534791020
надеемся что Уфа получив сегодня, сможет с шотландцами собраться и сыграть удачно
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Zenmaster
1534791297
Заслуженно победили !!!
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zigbert
1534793594
Динамовцы конечно молодцы ,провели хороший матч. Уфе не хватило свежести.
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Мары
1534795496
Динамо с победой. В концовке разорвали Уфу начисто.
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Рубик Докоян
1534796494
Результативный тур получился. 4 матча закончились с крупным счётом. "Динамо" в концовке матча уже добила уставшую "Уфу". Всё таки в этом режиме "Уфа" играть функционально не готова. Предположу, что в Шотландии также будет крупное поражение.
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OfaZavr
1534834695
конечно Уфе трудно и непривычно играть в таком графике, но в защите очень плохо сыграли в моментах когда забивало Динамо.
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