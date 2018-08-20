Гендиректор «Уфы»: «Лондонский «Арсенал» следит за Дивеевым? Не стану отрицать это»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал интерес лондонского «Арсенала» к защитнику Игорю Дивееву. Игроком выступает за молодежный состав уфимцев.

«Интерес больших клубов к Дивееву есть. Были переговоры со скаутами, общались. Отрицать то, что тот же «Арсенал» следит за ним, не стану. Но какой-то конкретики нет, запросов на трансфер или чего-то подобного. Пока мы занимаемся тем, что подводим его к основному составу», – сказал Газизов.

Защитник молодежки «Уфы» Дивеев может перебраться в АПЛ. 18-летним игроком интересуется «Арсенал»