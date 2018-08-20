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    Гендиректор «Уфы»: «Лондонский «Арсенал» следит за Дивеевым? Не стану отрицать это»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал интерес лондонского «Арсенала» к защитнику Игорю Дивееву. Игроком выступает за молодежный состав уфимцев.

    «Интерес больших клубов к Дивееву есть. Были переговоры со скаутами, общались. Отрицать то, что тот же «Арсенал» следит за ним, не стану. Но какой-то конкретики нет, запросов на трансфер или чего-то подобного. Пока мы занимаемся тем, что подводим его к основному составу», – сказал Газизов.

    Защитник молодежки «Уфы» Дивеев может перебраться в АПЛ. 18-летним игроком интересуется «Арсенал»

    Источник: Sport24

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    20.08.2018 20:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24269

      DOCTOR PENALTY 20 августа 2018, 22:14

      Желаю Игорю не становиться вторым Зинченко и не растворяться в тумане Туманного Альбиона.

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