Уткин: «Вот уже год Тине Канделаки совершенно нечего делать»

Комментатор Василий Уткин опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой изображена вязаная ванная комната.

«Вот уже год Тине Канделаки совершенно нечего делать...» – написал Уткин.

Ранее испанская Ла Лига выбрала генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки своим официальным представителем в России. По информации СМИ, на эту должность также претендовал Уткин.

Также ранее в прессе неоднократно сообщалось, что в свое время комментатор покинул «Матч ТВ» именно из-за разногласий с Канделаки.