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    Уткин: «Вот уже год Тине Канделаки совершенно нечего делать»

    Комментатор Василий Уткин опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой изображена вязаная ванная комната.

    «Вот уже год Тине Канделаки совершенно нечего делать...» – написал Уткин.

    Ранее испанская Ла Лига выбрала генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки своим официальным представителем в России. По информации СМИ, на эту должность также претендовал Уткин.

    Также ранее в прессе неоднократно сообщалось, что в свое время комментатор покинул «Матч ТВ» именно из-за разногласий с Канделаки.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    20.08.2018 14:33
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1501

      777+ 20 августа 2018, 20:37

      Вася красавчик - Зачет!!! А Тина "старается во всю" - создает всякие "Матч Премьеры", что бы отжимать у людей Российский футбол!!! И если бы из этого толк был....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 20:10

      Как ему удалось сделать этот снимок?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 августа 2018, 19:52

      Друг друга стоят

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 19:01

      подколол в своем стиле)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 20 августа 2018, 17:27

      Встретится он не может, боится что не выдержит, расплачется, начнёт умолять простить его и позволить ему сидеть у её ног.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 20 августа 2018, 16:31

      Я конечно не любитель Канделаки, и мне не нравится, что футбольные каналы сейчас транслируются под ее началом. Однако Уткин ведет себя как обиженная телка. Уже бы встретился с ней, да высказал все что думает. А он же через соцсети свое говно изливает

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 15:46

      Видно, что хорошая звукоизоляция у них. Не то, что во многих наших домах. На 9-ом этаже спустят воду в унитазе, а на 1-ом слышно... Так же они не слышат болельщиков и зрителей канала Матч ТВ с нашими пожеланиями по сетке вещания.

      10
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 20 августа 2018, 15:01

      Матч ТВ позор!!!! Показывают на Российскую аудиторию АПЛ,а РПЛ ни одного матча-для кого работают или на кого?? Данные твшники-по зо ррр!!! Я так лучше бы посмотрел РПЛ,чем другие лиги-абсурд!!! Из за погони за баблом,у них мозги напрочь атрофировались!!!

      20
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > sssrspartak 20 августа 2018, 15:32

      Аккуратней,сейчас появится любитель платного телевидения и начнет агитировать вступить в их секту,за 279 руб в месяц.И будет говорить,что футбол в нашей стране не развивается,потому что мы жадные все до денег и не хотим платить Матч Премьеру...

      9
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > KOLBIS 20 августа 2018, 15:41

      + от сектанта))

      2
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      Рейтинг: +74

      Денис М46 > RUSARM 20 августа 2018, 15:43

      Люблю АПЛ больше РПЛ, качественнее футбол, но тут уж дело вкуса. Разговор о другом. Вместо матча Челси - Арсенал, который многие российские зрители посмотрели бы с удовольствием, по матч-тв показывали КУБОК МИРА ПО ХОККЕЮ СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД! Что это? Зачем это вообще показывать? Черт с ней, с АПЛ. Посмотрел бы матч любой другой лиги, но вместо футбола выбор сделан в пользу хрен пойми чего. То вместо футбола показывают запись боев UFC двухнедельной давности. Ни грамма не думают о зрителе.

      7
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Bivaliy67 20 августа 2018, 15:44

      Нет,ты не он,захотел смотришь и не навязываешь не кому...+ сектанту)))...

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > RUSARM 20 августа 2018, 15:49

      охренеть...помню кричали нахер нам наширакалы,подайте забугорный футбол))алё народ не шизите!Если есть комп и тд то значит есть возможность смотреть матчи на ХАЛЯВУ.Почему так происходит?Потому что канал в минус ушел с лярдов данных государством и сейчас они хотят выйти в +(трахнули их в гриву за бабло и даже не посадили...тоже так хочу жить)

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > KOLBIS 20 августа 2018, 15:51

      у меня 219 руб стоит наш футбол простой и HD

      1
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > KOLBIS 20 августа 2018, 15:52

      Более того, я даже сам "пират", и имею доступ ко всем спутниковым каналам через шарринг тв за 2,5 бакса в месяц., но обеими руками за то, чтобы на общедоступных каналах показывали хотя бы центральные матчи тура. Как собственно и было раньше.

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 20 августа 2018, 15:01

      именно таким я и представлял себе, сартир на Матч ТВ
      кстати, шмурнов с губерниевым в песок ходят

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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Project Бабангида 20 августа 2018, 15:17

      И закапывают друг за другом))

      10
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