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  • Уткин: «Вот уже год Тине Канделаки совершенно нечего делать»

Уткин: «Вот уже год Тине Канделаки совершенно нечего делать»

20 августа 2018, 14:33
17

Комментатор Василий Уткин опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой изображена вязаная ванная комната.

«Вот уже год Тине Канделаки совершенно нечего делать...» – написал Уткин.

Ранее испанская Ла Лига выбрала генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки своим официальным представителем в России. По информации СМИ, на эту должность также претендовал Уткин.

Также ранее в прессе неоднократно сообщалось, что в свое время комментатор покинул «Матч ТВ» именно из-за разногласий с Канделаки.

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Публикация от text (@realradioutkin)

Источник: Instagram
Россия Канделаки Тина Уткин Василий
Комментарии (17)
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Project Бабангида
1534766489
именно таким я и представлял себе, сартир на Матч ТВ кстати, шмурнов с губерниевым в песок ходят
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RUSARM
1534766501
Матч ТВ позор!!!! Показывают на Российскую аудиторию АПЛ,а РПЛ ни одного матча-для кого работают или на кого?? Данные твшники-по зо ррр!!! Я так лучше бы посмотрел РПЛ,чем другие лиги-абсурд!!! Из за погони за баблом,у них мозги напрочь атрофировались!!!
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Рубик Докоян
1534769194
Видно, что хорошая звукоизоляция у них. Не то, что во многих наших домах. На 9-ом этаже спустят воду в унитазе, а на 1-ом слышно... Так же они не слышат болельщиков и зрителей канала Матч ТВ с нашими пожеланиями по сетке вещания.
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Lester84
1534771860
Я конечно не любитель Канделаки, и мне не нравится, что футбольные каналы сейчас транслируются под ее началом. Однако Уткин ведет себя как обиженная телка. Уже бы встретился с ней, да высказал все что думает. А он же через соцсети свое говно изливает
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Yev
1534775267
Встретится он не может, боится что не выдержит, расплачется, начнёт умолять простить его и позволить ему сидеть у её ног.
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OfaZavr
1534780902
подколол в своем стиле)
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Cules2013
1534783925
Друг друга стоят
Ответить
zigbert
1534785016
Как ему удалось сделать этот снимок?
Ответить
777+
1534786631
Вася красавчик - Зачет!!! А Тина "старается во всю" - создает всякие "Матч Премьеры", что бы отжимать у людей Российский футбол!!! И если бы из этого толк был....
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